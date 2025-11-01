به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: در پی گزارش چند فقره کلاهبرداری با شگرد مشابه در یک سایت واسطه گر خرید و فروش کالا، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس فتا شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی اظهارات مالباخته‌ها مشخص شد این افراد لوازم خود را در سایت‌های واسطه گر خرید و فروش، آگهی کرده و یک مرد جوان با شگرد رسید جعلی از آنها مبالغی را کلاهبرداری کرده است.

فرمانده انتظامی صومعه سرا گفت: ماموران پلیس فتا شهرستان صومعه سرا با بررسی دقیق اظهارات مالباخته‌ها و سرنخ‌های موجود متهم را که جوانی ۱۷ ساله است، شناسایی و دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهم در بازجوئی‌های پلیس فتا و مواجهه با مستندات کشف شده از تلفن همراهش، به ۱۰ فقره کلاهبرداری با شگرد رسید جعلی اعتراف کرد، گفت: تاکنون ۳۸ نفر از شهروندان با مراجعه به پلیس از فرد دستگیر شده شاکی هستند که پرونده آنها در حال بررسی است.

سرهنگ عدلی مژدهی با بیان اینکه متهم بیش از ۲ میلیارد تومان کلاهبرداری کرده است گفت: تاکنون ۵۵۰ میلیون تومان از این مبلغ به مالباختگان برگردانده شد.