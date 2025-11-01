در سالروز یوم‌الله سیزدهم آبان، شبکه‌های مختلف سیما ویژه‌برنامه‌هایی متنوع را با محوریت تبیین علل تسخیر لانه جاسوسی آمریکا، افشای اسناد مربوط به آن، بررسی خیانت‌های ایالات متحده علیه مردم ایران و بازخوانی حوادث منتهی به تبعید حضرت امام خمینی (ره) تدارک دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این ویژه‌برنامه‌ها همچنین به تشریح ابعاد مختلف شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان و تکریم پیشکسوتان و جهادگران عرصه مبارزه با استکبار جهانی خواهند پرداخت.

بر اساس این گزارش، شبکه‌های تلویزیونی با پوشش زنده مراسم‌های روز ۱۳ آبان در تهران و جای جای ایران اسلامی، برنامه‌های ویژه‌ای را روی آنتن خواهند برد.

انعکاس بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در دیدار با دانش‌آموزان، از دیگر محور‌های اصلی برنامه‌های این روز در جدول پخش شبکه‌ها خواهد بود.

علاوه بر این، مرکز تولید و فنی سیما با استقرار دوربین‌های خود در نقاط مختلف پایتخت از جمله لانه جاسوسی سابق آمریکا، پل حافظ، میدان فلسطین، خیابان شهید قرنی و خیابان موسوی، پشتیبانی پوشش زنده راهپیمایی روز ۱۳ آبان را برای شبکه‌های یک، دو، سه، قرآن، افق، امید و تهران بر عهده خواهند داشت.

مشروح برنامه‌های شبکه‌ها بدین شرح است:

شبکه یک سیما

به مناسبت فرارسیدن یوم‌الله سیزدهم آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، شبکه یک سیما ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «یوم‌الله» را از روز شنبه دهم تا سه‌شنبه سیزدهم آبان از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۲۰:۰۰ به‌صورت زنده روانه آنتن می‌کند.

این ویژه‌برنامه با هدف بازخوانی هفتاد و دو سال دشمنی آمریکا علیه ملت ایران و تبیین ابعاد تاریخی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این تقابل طراحی شده است.

در طراحی و تولید برنامه «یوم‌الله» با هدایت مدیر شبکه یک سیما، از چند هفته پیش کار گسترده‌ای صورت گرفته و گروه‌های مختلف تولیدی در بخش‌های گوناگون به‌صورت هماهنگ فعالیت می‌کنند.

برنامه شامل بخش‌های متنوعی همچون گفت‌و‌گو با کارشناسان برجسته کشور، مرور تاریخی وقایع ۱۳ آبان سال‌های ۱۳۴۳، ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸، بازخوانی سرود‌های انقلابی، دعوت از چهره‌های حاضر در تسخیر سفارت آمریکا، نشست‌های پرسش و پاسخ دانشجویی، بررسی جنایات آمریکا در جهان، پخش مستند «اینجا سفارت نیست» و پوشش همایش «ما و غرب» است.

همچنین خانواده معظم شهدا، شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی، فعالان ضدآمریکایی ایرانی و خارجی و جمعی از هنرمندان در بخش‌های مختلف این برنامه حضور خواهند داشت.

ویژه‌برنامه «یوم‌الله» از شنبه تا سه‌شنبه، دهم تا سیزدهم آبان، از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۲۰ به‌صورت زنده از شبکه یک سیما پخش می‌شود.

شبکه دو سیما

در ویژه‌ برنامه‌های این روز، «صبحانه ایرانی» صبحگاهی متفاوت را با گفت‌و‌گو درباره نقش نوجوانان در شکل‌گیری انقلاب و مسئولیت اجتماعی نسل امروز آغاز می‌کند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی امیرعلی آزادی و اجرای المیرا شریفی‌مقدم، مجید یحیایی و محمد قاسمی، شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷ صبح از شبکه دو پخش می‌شود.

برنامه طنز اجتماعی «پاورقی» به تهیه‌کنندگی مهراد نجفی و اجرای محمدرضا شهبازی، با نگاهی نقادانه و زبانی طنز، بازتاب‌های مجازی و رسانه‌ای پیرامون روز دانش‌آموز را مرور می‌کند.

این برنامه شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۹:۴۵ روانه آنتن می‌شود.

برنامه گفت‌و‌گو محور «زمانه» با اجرای امین سلیمی و محسن آزادی و تهیه‌کنندگی سیدمجید اکرمی، با محور تحلیل رویداد‌های روز جامعه و نگاه جوانان به مفاهیم استقلال، آزادی و مسئولیت‌پذیری، میزبان مخاطبان خواهد بود.

این برنامه به طور ویژه این هفته روز‌های دوشنبه و سه‌شنبه دوازدهم و سیزدهم آبان ماه حوالی ساعت ۲۲ روانه آنتن می‌شود؛ همچنین به صورت روتین هر هفته چهارشنبه و پنجشنبه حوالی ساعت ۲۳ میزبان مخاطبان شبکه دو سیما است.

برنامه «عصر خانواده» نیز با گفت‌و‌گو‌هایی پیرامون نقش خانواده، به‌ویژه مادران در تربیت نسل انقلابی و متعهد، روی آنتن می‌رود.

این برنامه به تهیه‌کنندگی علی‌اکبر کریمی و اجرای محسن آزادی، فاطمه متولیان و نیلوفر شاهرخی، شنبه تا پنجشنبه حوالی ساعت ۱۸ پخش می‌شود.

همچنین، پخش مستند‌های ویژه از جمله مستند «چهارصد و چهل و چهار روز» (سه‌شنبه ۱۳ آبان حوالی ساعت ۱۵)، فیلم‌های سینمایی و نماهنگ‌های ویژه با حال‌وهوای میهنی، از دیگر تدارکات شبکه دو برای این روز است.

شبکه سه سیما

برنامه «جهان بین» به مناسبت روز ۱۳ آبان از شبکه سه پخش می‌شود. همچنین ویژه برنامه روز ۱۳ آبان به صورت زنده از ۱۰:۴۵ به پوشش این مراسم می‌پردازد.

شبکه چهار سیما

برنامه «نصرالله» که به صورت زنده در روز‌های شنبه تا دوشنبه و چهارشنبه از ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه چهار پخش می‌شود در روز‌های منتهی به ۱۳ آبان، شنبه تا دوشنبه ۱۰ تا ۱۲ آبان، به سینمای هالیوود می‌پردازد که موضوعات این سه روز عبارت است از: «تصویر آمریکا در سینمای هالیوود»، «سینمای آخرالزمانی هالیوود» و موضوع برنامه شب ۱۳ آبان «تاثیر سینمای مقاومت در گفتمان‌سازی استکبارستیزی».

برنامه «سیاحت غرب» نیز در سه قسمت از شنبه تا دوشنبه، ۱۰ تا ۱۲ آبان یک سخنرانی از مارتین لوترکینگ را در برنامه گنجانده که در سال ۱۹۶۷ ایراد شده است.

عنوان این سخنرانی مشهور «آمریکای دیگر» است. ساعت پخش اصلی برنامه «سیاحت غرب» ۲۰:۳۰ روز‌های شنبه تا چهارشنبه است.

در برنامه «تاریخ شفاهی ایران» که در روز ۱۳ آبان در ساعت ۲۱ پخش می‌شود شاهد سخنرانی مقام معظم رهبری که در سال ۵۸ در مقابل لانه جاسوسی انجام گرفته، خواهیم بود.

مرتبط با مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی دو فیلم سینمایی نیز برای پخش در نظر گرفته شده است: فیلم سینمایی ضد آمریکایی «نگهبانان محله» و فیلم سینمایی «پسران نیکل» که در جمعه‌های ۹ و ۱۶ آبان در ساعت ۲۰:۲۰ از قاب شبکه چهار پخش خواهند شد.

سه مستند نیز مرتبط با مناسبت ۱۳ آبان، در شبکه در نظر گرفته شده است: مجموعه مستند «روز‌های آزادی» که از شنبه تا جمعه، ۱۰ تا ۱۶ آبان در ساعت ۱۲ پخش خواهد شد.

مستند «۴۴۴ روز» که در روز ۱۳ آبان در ساعت ۱۲:۳۰ پخش می‌شود و مستند بلند و جدید «دروغ‌های جنگ افغانستان» که این مستند نیز برای اولین بار در روز جمعه، ساعت ۲۲:۳۰ روانه آنتن شبکه چهار خواهد شد.

شبکه نسیم

برنامه‌های «نسیم آوا»، دوربین مخفی «نسیما»، «درنگ»، «نسیمی شو» و «نمک نشنال» در شبکه نسیم به این مناسبت می‌پردازند.

برنامه «روزبین» با تهیه گزارش از سطح شهر و بازخورد‌های جامعه این مناسبت را پوشش می‌دهد.

نمایش عروسکی «لبنیاتی مش بایرام» و پویانمایی «تلخند» به صورت موشن گرافی متناسب با روز ۱۳ آبان پخش می‌شوند.

پویانمایی «جهانی کاتور» نیز به صورت میان برنامه در جدول پخش شبکه نسیم جانمایی شده است.

مستند‌های «استقامت کن» و «ماموریت یازدهم» نیز با موضوع آمریکا ستیزی از شبکه نسیم پخش می‌شوند.

شبکه آموزش سیما

شبکه آموزش از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر روز ۱۳ آبان با پوشش زنده مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، حضور پرشور مردم و دانش‌آموزان را در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به تصویر می‌کشد.

در کنار این پوشش زنده، دو برنامه‌ شاخص «دوربین ۷» و «مثبت آموزش» نیز ویژه‌برنامه‌هایی با محوریت بیداری، خودشناسی و هویت انقلابی تدارک دیده‌اند.

برنامه «دوربین ۷» در آستانه ۱۳ آبان تا روز راهپیمایی، با بخش‌های متنوعی همچون گرامیداشت سالروز شهادت شهید فهمیده، از مدرسه تا میدان عشق و صدای نسل شهید فهمیده روی آنتن می‌رود.

در روز‌های آتی نیز «دوربین ۷» به پوشش ویژه راهپیمایی‌ها و مراسم‌هایی که در مدارس سراسر کشور برگزار می‌شود خواهد پرداخت تا نقش دانش‌آموزان در تداوم روحیه مقاومت و استکبارستیزی برجسته شود.

برنامه‌ «مثبت آموزش» در ویژه‌برنامه‌های خود از شنبه ۱۰ تا سه‌شنبه ۱۳ آبان، با حضور کارشناسان، معلمان نمونه و دانش‌آموزان پژوهشگر، به تبیین نقش آموزش در شکل‌دهی به هویت انقلابی نسل جدید می‌پردازد.

گفت‌و‌گو با اکرم رضاییان، مشاور خانواده و عضو مجمع بین‌المللی دعوت جهانی به قرآن، با موضوع «ارتباط و تعامل سازنده با نوجوانان»؛ همچنین حضور ملیحه انارکی، مدیر نمونه متوسطه با رشد ۴ نمره‌ای معدل دبیرستان حوزه علوم انسانی و فاطمه نیکوکار، مدیر پژوهش‌سرای خوارزمی کرج همراه با دانش‌آموزان پژوهشگر در روز شنبه ۱۰ آبان روی آنتن می‌رود.

این برنامه یکشنبه ۱۱ آبان با حضور مسئولان آموزش‌وپرورش شهرستان سرخه به مناسبت روز دانش‌آموز و گزارشی از اقامه نماز جمعه ۹ آبان در مدرسه امام‌قلی اسراری روی آنتن می‌رود.

همچنین گفت‌و‌گو با فاطمه‌زهرا منصوری و فاطمه فتحی‌مقدم، دو دانش‌آموز پژوهشگر بسیجی نمونه، و سارا عزت‌پور، مدیر فنی‌وحرفه‌ای آموزش‌وپرورش شهر تهران درباره «نقش هنرستان‌ها در اقتصاد مقاومتی و تربیت نیروی متخصص متعهد» نیز در برنامه انجام می‌شود.

گفت‌و‌گو با مجید داوودی، کارشناس رشته ماشین‌آلات کشاورزی دفتر تألیف و پژوهش فنی‌وحرفه‌ای و کاردانش، درباره «استقلال در حوزه تکنولوژی کشاورزی کشور» و در بخش ویژه «جایزه معلم»، نیز معلم نمونه کشوری با محوریت استکبارستیزی در برنامه دوشنبه ۱۲ آبان معرفی می‌شود.

برنامه سه‌شنبه ۱۳ آبان با حضور دانش‌آموزان مخترع بسیجی در حوزه فناوری فضایی از غرفه نمایشگاهی آموزش‌وپرورش و گفت‌و‌گو با کارشناسان بسیجی با محوریت «تربیت اسلامی نوجوانان و استکبارستیزی» روی آنتن می‌رود.

از دیگر تولیدات شاخص این شبکه در روز ۱۳ آبان، ویژه‌برنامه «رزماهنگ» است؛ روایتی از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و پشت‌صحنه‌ی ساخت سرود ماندگار «آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» که با یاد و نام سه هنرمند ماندگار، مرحوم احمدعلی راغب (آهنگساز)، مرحوم حمید سبزواری (شاعر) و مرحوم استاد قره‌باغی (خواننده) روی آنتن می‌رود.

شبکه قرآن و معارف سیما

نظام استکباری آمریکا همیشه تلاش می‌کند با پوششی از نمایش‌های صلح طلبانه چهره مخوف جنگ افروز و استعمار گر خود را پنهان کند، بر همین اساس شبکه قرآن و معارف سیما در روز ۱۳ آبان با مجموعه از میان برنامه‌های مستند می‌خواهد گوشه‌ای از این چهره شیطانی را به تصویر بکشد.

این مجموعه میان برنامه‌ها که با عنوان کلی شرم تقدیم می‌شود در بازه‌های زمانی چند دقیقه‌ای تصویرگر گوشه‌ای از اتفاقات ستمگرانه‌ای است که در خود کشور آمریکا و یا دیگر کشور‌ها با دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم آن صورت گرفته است، وقایعی همچون قتل جورج فلوید توسط پلیس آمریکا با عنوان نمی‌توانم نفس بکشم و یا جنایتی که آمریکا علیه بشریت در کشور گوتمالا با عنوان بردگی مرتکب شد.

ضمنا دیگر برنامه‌های این شبکه همچون «قرارگاه» و «آرمان» بنا بر هویت رسانه‌ای خود با محوریت یوم الله ۱۳ آبان از شبکه قرآن و معارف سیما پخش می‌شود.

شبکه تهران سیما

گروه اجتماعی، در برنامه «سلام تهران» میزبان جمعی از دانش‌آموزان برتر و کارشناسان حوزه سیاسی خواهد بود و به بررسی تاریخی علت نام‌گذاری این روز و تحلیل موضوعات مرتبط با آن می‌پردازد.

این گروه همچنین در برنامه «تهران، ایران، جهان» با دعوت از کارشناسان سیاسی، موضوع استکبار جهانی و استعمار نو را بررسی کرده و نقش دانش‌آموزان را در عرصه‌های مختلف سیاسی تحلیل خواهد کرد.

گروه تهران و شهروندی نیز در برنامه «تهران ۲۰» به انعکاس مفاهیم مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانش‌آموزان پرداخته و بر نقش‌آفرینی مردم در حمایت از نظام اسلامی و جبهه مقاومت تأکید خواهد کرد.

این گروه علاوه بر این، در برنامه «در شهر» به صورت زنده به پوشش و تهیه گزارش از مراسم بزرگداشت سیزدهم آبان اقدام کرده و حضور گسترده مردم در این مراسم را به عنوان یک تکلیف ملی مورد تأکید قرار خواهد داد.

گروه معارف اسلامی نیز برنامه «حقوق بی‌بشر» را پخش می‌کند که به صورت آرشیوی، مهم‌ترین رویداد‌های تاریخی هشتم تا سیزدهم آبان را مرور خواهد کرد.

در گروه کودک و خانواده، برنامه «به خانه برمی‌گردیم» با بهره‌گیری از قالب‌های ترکیبی شامل اجرای زنده، پخش تیزر و دعوت از مهمانان مرتبط، به بررسی ابعاد مختلف روز دانش‌آموز و استکبار جهانی خواهد پرداخت.

برنامه «بچه‌ها بیایید تماشا» نیز با پخش تیزر‌هایی به این مناسبت، به استقبال روز دانش آموز خواهد رفت.

شبکه نمایش

شبکه نمایش در روز‌های پیش رو و همزمان با گرامیداشت ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پخش فیلم‌های ضداستعماری را در دستور کار خود قرار داده است.

از شنبه ۱۰ تا چهارشنبه ۱۴ آبان ساعت ۱۷، پنج فیلم برجسته با موضوعات سیاسی، تاریخی و ضداستعماری پخش خواهند شد: «الماس خونین» به کارگردانی ادوارد زوئیک، «غلاف تمام فلزی» به کارگردانی استنلی کوبریک، «محاکمه ۷ شیکاگویی» به کارگردانی آرون سورکین، «همه مردان رئیس‌جمهور» به کارگردانی آلن جی پاکولا و «امپراطور» به کارگردانی مارک امین.

ساعت ۱۹ شبکه نمایش هم به‌طور ویژه به فیلم‌های مطرح تاریخ سینمای ایران با موضوع استکبارستیزی اختصاص یافته است.

در بخش آثار ایرانی، از یکشنبه ۱۱ تا دوشنبه ۱۲ آبان، فیلم‌های تاریخی محمدرضا ورزی شامل «قیام» و «عملیات آژاکس» پخش می‌شود.

روز سه‌شنبه ۱۳ آبان، فیلم «تخت جمشید، سر روزولت» به کارگردانی سعید ابراهیمی‌فر به طور ویژه و در سالروز تسخیر لانه جاسوسی روی آنتن می‌رود و در ادامه، چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۴ و ۱۵ آبان نیز دو فیلم از حسین زندباف با عناوین «دست شیطان» و «معما» پخش خواهند شد.

همچنین مجموعه تاریخی «ریشه‌ها» با موضوع تاریخ برده‌داری در غرب در چهار قسمت از شنبه ۱۰ تا سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه به نمایش درمی‌آید.

فیلم «دکتر استرنج‌لاو» ساخته استنلی کوبریک روز دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۳ پخش می‌شود و در نهایت، بامداد سه‌شنبه ۱۳ آبان ساعت ۱ بامداد، فیلم «شبکه» به کارگردانی سیدنی لومت به روی آنتن می‌رود.

شبکه افق

شبکه افق سیما با برنامه‌های «به افق فلسطین» و «ایران من» به موضوع استکبار ستیزی و روز ۱۳ آبان می‌پردازد.

همچنین این شبکه به صورت زنده مراسم یوم الله ۱۳ آبان را پوشش می‌دهد.

شبکه سلامت

برنامه «مثبت سلامت» در گفتگوی تلفنی با مهمانان، «حال خوب» و «کشیک سلامت» به صورت زنده با حضور مهمانانی متناسب با موضوع پخش می‌شوند.

برنامه‌های «پنجره باز» و «دوربین سلامت» نیز منعطف با مناسبت ۱۳ آبان روی آنتن شبکه سلامت می‌روند.

شبکه امید

برنامه «باشگاه امید» به مناسبت ۱۳ آبان از شبکه امید پخش می‌شود.

همچنین شبکه امید از شنبه تا سه شنبه ۱۰ تا ۱۳ آبان هر شب ساعت ۲۱:۳۰ انیمیشن‌های «بازمانده»، «نبرد سورابایا»، «نبرد خلیج فارس ۲» و «بی پلاک» را پخش خواهد کرد.

همچنین روز سه شنبه ۱۳ آبان فیلم سینمایی «فرشتگان قصاب» ساعت ۱۸ پخش می‌شود.

شبکه مستند

شبکه مستند نیز چندین مستند با موضوع استکبار ستیزی در جدول پخش خود برای این هفته قرار داده است.

مجموعه مستند «اینجا سفارت نیست» به کارگردانی مهدی نقویان و تهیه کنندگی محمد حشمتی منش، با موضوع بازخوانی تسخیر لانه جاسوسی برای اولین بار از زبان گروگان‌های آمریکایی و دانشجویان پیرو خط امام، مصاحبه با گروگان گرفته شده ها، پخش تصاویر آرشیوی که برای اولین بار پخش می‌شود و روایتی جذاب و متفاوت و بیان برخی زوایای پنهان ماجرای ۱۳ آبان از ویژگی‌های برجسته این اثر مستند است.

این مستند از شنبه تا جمعه هر روز ساعت ۱۹:۰۰ پخش می‌شود.

مستند «دشمن پشت دروازه» نیز دوشنبه ساعت ۲۲:۰۰ پخش می‌شود.

مستند «دشمن پشت دروازه ها» درباره حمله گروه‌های تروریستی به فوعه و کفریا در سوریه و تلاش دولت‌های غربی برای جلوگیری از آزادسازی این مناطق است که دوشنبه ۱۲آبان از شبکه مستند پخش می‌شود.

مرکز آثار کوتاه سیما (تاک)

دفتر تولیدات آثار کوتاه چندین اثر گرافیکی، موشن گرافی و تایپو گرافیک با موضوع استکبارستیزی و ۱۳ آبان تهیه کرده است که از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

این آثار با عناوین «صراط» (صحبت‌های امام خمینی (ره) رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم رهبری مدظله العالی)، کلاژ موشن سخنرانی‌های شهید بهشتی و مقام معظم رهبری مدظله العالی، «خط» (بیانات مقام معظم رهبری مدظله العالی در رابطه با استکبار جهانی) و «نگاره» (ارائه‌ای نو در قالب گرافیک و موشن از آثار هنری و کاریکاتور و نقاشی هنرمندان ایران و جهان در رابطه با استکبار جهانی) از تولیدات مرکز آثار کوتاه سیما است که این هفته از آنتن شبکه‌های سیما پخش می‌شود.

همچنین مرکز موسیقی سیما نیز با تولید چندین آثار موسیقیایی به همین مناسبت و پخش آنها از شبکه‌های تلویزیونی، ۱۳ آبان را گرامی می‌دارد.