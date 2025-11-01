اینفلوئنسر‌ها یا چهره‌های مشهور مجازی در چین از این به بعد اگر بخواهند درباره موضوعی تخصصی در صفحه مجازی خود صحبت کنند باید گواهی نامه مربوط به آن دوره را دریافت کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اگر مدرکش را نداری درباره اش صحبت نکن. به تازگی چین قانونی تصویب کرده که به موجب آن اینفلوئنسر‌ها یا چهره‌های مشهور فضای مجازی حق اظهار نظر، تبلیغ و آموزش در حوزه‌هایی ماند اموزشی، پزشکی و حقوقی را ندارند وگرنه سکو‌های های ارایه دهنده ان محتوا تا ۱۴ هزار دلار جریمه می‌شوند.

فاطمه شریفی خبرنگار صدا و سیما گزارش می دهد: