در پی ارتحال مجاهد خستگی ناپذیر و استاد اخلاق برجسته آیت الله سید طیب موسوی، فرمانده و مسئول نمایندگی ولی فقیه در قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه، در پیامی مشترک، ارتحال این عالم بزرگ را تسلیت گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در پی ارتحال مجاهد خستگی ناپذیر و استاد اخلاق برجسته خوزستانی آیت الله سید طیب موسوی، سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهدا فرمانده قرارگاه منطقه‌ای کربلا نیروی زمینی سپاه و حجت‌الاسلام سید اسماعیل طباطبایی، مسئول نمایندگی ولی فقیه در این قرارگاه، در پیامی مشترک، ارتحال این عالم بزرگ را تسلیت گفتند.

متن کامل پیام تسلیت به شرح زیر است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

انّا للّه و انّا الیه راجعون

ارتحال عالم ربانی، مجاهد نستوه و استاد اخلاق برجسته، مرحوم حضرت آیت‌الله سید طیب موسوی را به محضر حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، عموم روحانیون، امت حزب‌الله و به ویژه مردم غیور استان خوزستان تسلیت عرض می‌نماییم.

آن مرحوم، تجسم عینی روحانی مجاهد و ساده‌زیست بود که مردمداری، عشق به میهن اسلامی، ولایتمداری و عشق به امامین انقلاب اسلامی از خصایل بارز ایشان محسوب می‌شد.

ایشان از مجاهدان راستین در دوران هشت سال دفاع مقدس و از استادان برجسته اخلاق حوزه‌های علمیه خوزستان بودند. حوزه‌های علمیه امام جعفر صادق علیه السلام و امام هادی علیه السلام که توسط ایشان تأسیس و اداره می‌شد، این عالم جلیل القدر نقش برجسته‌ای در خصوص پرورش مردم و طلاب غیور و انقلابی داشت و با علم و عمل خالصانه خود، نقش بی بدیلی در هدایت روحانیون، علما و رزمندگان دوران دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام ایفا کردند.

ضایعه درگذشت این اسوه علم و تقوا و جهاد را به جامعه روحانیت و امت شهیدپرور ایران اسلامی، رزمندگان ایثارگران جانبازان و بیت معظم سادات موسوی تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم مغفرت و رضوان و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت داریم.