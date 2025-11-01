تیم خراسان رضوی در رقابت‌ های کشوری ویژه بیماران هموفیلی، عنوان قهرمانی را در بخش بانوان و نایب قهرمانی را در بخش آقایان کسب کرد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رقابت‌ های کشوری ویژه بیماران هموفیلی از ششم تا نهم آبان ۱۴۰۴ به میزبانی استان قم برگزار شد.

در این رقابت ها در رشته شطرنج، طیبه عباسیان از خراسان رضوی به مدال طلا رسید و امیر همتیان دیگر ورزشکار خراسان رضوی صاحب گردن آویز برنز شد.

در رشته دارت هم اعظم نوایی و قاسم شاکری به ترتیب به مدال نقره و طلا رسیدند.

در رشته پتانک هم مائده دهقان مدال برنز و علی عالی مدال طلا کسب کرد.

در بخش همودیالیز نیز زهرا منصوری در رشته شطرنج موفق به کسب مدال طلا شد.

در پایان این رقابت ها، تیم خراسان رضوی در بخس بانوان قهرمان شد و در بخش آقایان به نایب قهرمانی رسید.