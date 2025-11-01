رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان شرقی گفت: براساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی پنج روز آینده شرایط جوی در سطح استان نسبتاً پایدار خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی محمد امیدفر از احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی در کلانشهر تبریز خبر داد و افزود: با توجه به سکون نسبی هوا و پایین بودن سرعت وزش باد، در شهر‌های صنعتی و پرجمعیت استان، به‌ویژه تبریز احتمال افزایش غلظت آلاینده‌های جوی دور از انتظار نیست.

وی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی نیز طی این مدت تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیش‌بینی نمی‌شود.

امیدفر در بیان وضعیت دمایی ۲۴ ساعت گذشته گفت: گرم‌ترین شهر استان در این بازه زمانی، میانه با دمای ۲۲ درجه بالای صفر و سردترین شهر، ورزقان با دمای منفی پنج درجه بالای صفر بود.

رئیس اداره پیش‌بینی اداره کل هواشناسی افزود: دمای فعلی تبریز ۱۴ بالای صفر گزارش شده که نسبت به روز گذشته یک درجه افزایش نشان می‌دهد. همچنین در ۲۴ ساعت گذشته، حداکثر دمای تبریز ۱۷ درجه و حداقل دما پنج درجه بالای صفر ثبت شده است.