مدیرکل استاندارد لرستان از برگزاری دوره ی آموزشی استانداردهای بتن آماده در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرکل استاندارد لرستان گفت: با توجه به اهمیت بهبود کیفیت بتن، مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی استان و کارشناسان دستگاههای اجرایی مرتبط با امر تولید بتن،آموزشهای لازم را فرا میگیرند.
مرتضی رهنما با بیان اینکه تولید،نگهداری،حمل و نحوه مصرف بتن در کیفیت نهایی محصول تاثیر اساسی دارد، افزود: با هدف توانمندسازی مدیران کنترل کیفیت و آشنایی نمایندگان دستگاههای اجرایی و سازمانهای مرتبط، دوره ی آشنایی با استاندارد بتن آماده با حضور بیش از ۵۰ نفر از مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
مدیر کل استاندارد استان لرستان گفت: همچنین با توجه به اهمیت بتن آماده در استحکام و ایمنی بناها و اجباری بودن استاندارد بتن، آشنایی دست اندرکاران این محصول با استانداردهای بتن آماده ضروری است.
وی افزود: همه ی مواد اولیه مورد نیاز بتن از جمله سیمان و شن و ماسه مشمول استاندارد اجباری است و افراد مرتبط با کاربرد این محصول باید آموزشهای لازم را فرا گیرند.