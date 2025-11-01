

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیشب در مراسمی امباپه کفش طلای اروپا را دریافت کرد.



این بازیکن ۳۱ گل در لالیگا و ۴۴ گل در تمام رقابت‌ها به ثمر رسانده بود. امباپه تنها بازیکنی است که موفق شده است کفش طلایی جام جهانی، لیگ قهرمانان و اروپا را به دست آورد. عملکرد این مهاجم فرانسوی در این فصل نیز فوق العاده بوده و بسیاری او را شانس دریافت کفش طلای این فصل می‌دانند.

امباپه در سخنرانی‌اش در این مراسم گفت: «از تمام هم‌تیمی‌هایم ممنونم که باعث شدند بهترین نسخه از کیلیان را ببینید.»

کیلیان در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز با هشت گل عنوان آقای گل مسابقات را به دست آورد و کفش طلایی آن رقابت‌ها را دریافت کرد.

خوان ایگناسیو گایاردو، مدیر مارکا، در مراسم اهدای جایزه گفت: «امروز فقط یک کفش طلایی نمی‌گیری، بلکه احتمالاً اولین کفش از مجموعه‌ای بزرگ را دریافت می‌کنید.»