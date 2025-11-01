به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر تعمیرات ناحیه سد شهید عباسپور در شرکت نصب، تعمیر و نگهداری نیروگاه‌های برق‌آبی خوزستان اظهار کرد: پس از بروز نشتی در اسلیو شیر پروانه‌ای و اختلال در بسته‌شدن کامل آن، بررسی‌های فنی نشان داد که خرابی آب‌بند‌ها و نفوذ آب به داخل اسلیو موجب از کار افتادن مواد روان‌کار و ضعف عملکرد سیستم شده بود.

سیاوش حاتمی افزود: به همین دلیل عملیات دمونتاژ اسلیوها، تعمیرات مکانیکی و بازسازی اجزای فرسوده در دستور کار قرار گرفت و تمامی مراحل با تکیه بر توان فنی نیرو‌های متخصص داخلی اجرا شد.

وی تصریح کرد: همچنین در جریان این عملیات، رابر آب‌بند دیسک شیر پروانه‌ای واحد ششم که پس از سال‌ها کارکرد دچار فرسودگی شده بود، به‌طور کامل تعویض شد. این فرآیند شامل اندازه‌گیری دقیق، برشکاری، سوراخکاری و نصب رابر جدید بوده و تحت نظارت مستقیم تیم کنترل کیفی انجام گرفت.

مدیر تعمیرات ناحیه شهید عباسپور عنوان کرد: با پایان این تعمیرات، عملکرد هیدرومکانیکی شیر پروانه‌ای واحد ششم به حالت مطلوب بازگشته و واحد مربوطه آماده بهره‌برداری پایدار است.