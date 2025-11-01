پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه مازندران از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سنگین قاچاق از نوع کاوازاکی ۴۰۰ سیسی در محور کندوان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ هادی عبادی گفت: مأموران پلیس راه هنگام اجرای طرح کنترل وسایل نقلیه عبوری در محدوده ولیآباد کندوان، به یک دستگاه موتورسیکلت کاوازاکی ۴۰۰ سیسی مشکوک شدند که در بررسیهای اولیه مشخص شد فاقد هرگونه مدارک گمرکی و مجوز تردد قانونی است.
وی افزود: این موتورسیکلت متخلف توقیف و پس از تنظیم صورت جلسه، برای سیر مراحل قانونی به عوامل کالای قاچاق شهرستان چالوس تحویل داده شد.
رئیس پلیس راه استان با تأکید بر پوشش شبانهروزی محورهای مواصلاتی مازندران، تصریح کرد: پلیس با هرگونه تردد وسایل نقلیه قاچاق در سطح استان، قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.