اختتامیه سوگواره نینوائیان رشت، با رقابت ۲۴ اثر از ۲۲ استان کشور با هدف ارجنهادن به نهضت عاشورا امروز در تالار امام رضا بقعهی خواهرامام رشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هومن میرمعنوی دبیر چهارمین سوگواره ملی تئاتر نینوائیان با اشاره به اینکه فراخوان این سوگواره از شهریور ماه منتشر شد گفت: ۲۴ فیلم از ۲۲ استان کشور به دبیرخانه این سوگواره راه یافت و داوران ۸ اثر را برای حضور در سوگواره ملی انتخاب کردند.
وی با بیان اینکه این ۸ اثر از شهرهای همدان، شهرکرد، اهواز، اراک، قزوین، تهران و رشت برگزیده شد گفت: هیات داوران این ۸ اثر را در بخشهای نقالی، طراحی لباس و پوستر انتخاب کردند که امروز از صاحبان این آثار تجلیل شد.