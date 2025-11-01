به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هومن میرمعنوی دبیر چهارمین سوگواره ملی تئاتر نینوائیان با اشاره به اینکه فراخوان این سوگواره از شهریور ماه منتشر شد گفت: ۲۴ فیلم از ۲۲ استان کشور به دبیرخانه این سوگواره راه یافت و داوران ۸ اثر را برای حضور در سوگواره ملی انتخاب کردند.

وی با بیان اینکه این ۸ اثر از شهر‌های همدان، شهرکرد، اهواز، اراک، قزوین، تهران و رشت برگزیده شد گفت: هیات داوران این ۸ اثر را در بخش‌های نقالی، طراحی لباس و پوستر انتخاب کردند که امروز از صاحبان این آثار تجلیل شد.

