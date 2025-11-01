

به گزارش با يک دستگاه خودروی سواری پرايد در پوشش مسافرت خانوادگی دستگیری سوادگران مواد مخدر در دستور کار پلی س مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت:در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال یک محموله ی مواد مخدر

جانشين فرمانده انتظامی لرستان افزود:با هماهنگی قضایی در يک عمليات مشترک با همکاری پليس خوزستان محموله مورد نظر در خارج از استان شناسایی و در بازرسی از خودروی پراید ۶۰ کيلوگرم ترياک که به طرز ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.