کشف محموله تریاک در عمليات پليس لرستان و خوزستان
جانشین فرمانده انتظامی لرستان از کشف محموله ی تریاک در عملیات مشترک پلیس لرستان و خوزستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛سرهنگ فرهاد ابدال چگنی گفت:در پی دریافت خبری مبنی بر انتقال یک محموله ی مواد مخدر با يک دستگاه خودروی سواری پرايد در پوشش مسافرت خانوادگی دستگیری سوادگران مواد مخدر در دستور کار پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
جانشين فرمانده انتظامی لرستان افزود:با هماهنگی قضایی در يک عمليات مشترک با همکاری پليس خوزستان محموله مورد نظر در خارج از استان شناسایی و در بازرسی از خودروی پراید ۶۰ کيلوگرم ترياک که به طرز ماهرانهای جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.
سرهنگ ابدال چگنی بیان کرد:در این زمینه سه سوداگر مرگ دستگير و برای سير مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.