در حاشیه بیستوپنجمین اجلاس جهانی دیوانهای محاسبات (اینتوسای) در شرمالشیخ، هیئت دیوان محاسبات ایران در دیدارهای جداگانهای با همتایان خود از کشورهای عمان، عربستان سعودی، ژاپن و کره جنوبی بر توسعه همکاریهای فنی و تخصصی تأکید کردند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از قاهره؛ در ادامه دیدارهای دوجانبه هیئت دیوان محاسبات کشورمان در شرمالشیخ، سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات جمهوری اسلامی ایران، با غضن هلال خلیفه العلوی، رئیس دیوان محاسبات سلطنت عمان، دیدار و گفتوگو کرد.
در این گفتوگو، دستغیب با ابراز خرسندی از روابط دیرینه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای موجود برای گسترش همکاریها میان دیوانهای محاسبات دو کشور تأکید کرد و گفت: به موازات روابط ممتاز دو کشور در حوزههای سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی، باید همکاریهای فنی و تخصصی میان نهادهای نظارتی نیز توسعه یابد.
رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان همچنین آمادگی این نهاد را برای گسترش همکاریهای فنی، آموزشی و تبادل تجربیات تخصصی با دیوان محاسبات عمان اعلام کرد.
در ادامه، غضن هلال خلیفه العلوی، رئیس دیوان محاسبات سلطنت عمان، ضمن اشاره به روابط گسترده و مثبت دو کشور در زمینههای مختلف، گفت: در میان روابط سازنده ایران و عمان، جای همکاری میان دیوانهای محاسبات دو کشور خالی است و این همکاری میتواند به تعمیق روابط دوجانبه کمک شایانی کند.
وی ضمن استقبال از پیشنهاد گسترش تعاملات فنّی و تخصصی، امضای تفاهمنامه همکاری میان دو دیوان را در آینده نزدیک، گامی مؤثر در مسیر تقویت روابط دانست.
رئیس دیوان محاسبات عمان در پایان، از دکتر دستغیب برای سفری رسمی در رأس هیئتی بلندپایه به مسقط دعوت بهعمل آورد.
گسترش همکاریهای ایران و عربستان در حوزه حسابرسی و نظارت مالی
رئیس دیوان محاسبات عربستان سعودی در دیدار با سید احمدرضا دستغیب، رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان در حاشیه اجلاس جهانی اینتوسای در شرمالشیخ مصر، از توسعه روابط و همکاریهای تخصصی میان دو دیوان استقبال کرد.
رئیس دیوان محاسبات عربستان با تأکید بر روابط دوستانه و برادرانه دو کشور بزرگ و مسلمان جهان اسلام گفت: ایران و عربستان دو کشور دوست، برادر و تأثیرگذار در منطقه و جهان اسلام هستند.
وی با اشاره به اهمیت استمرار ارتباطات دوجانبه در حوزههای حسابرسی، تبادل تجربه و ارتقای دانش تخصصی افزود: دیدار با هیئت بلندپایه دیوان محاسبات ایران، بهترین و پربارترین دیدار هیئت عربستان در این اجلاس بوده است.
در ادامه، سید احمدرضا دستغیب نیز با تأکید بر اشتراکات فراوان دو کشور و روابط رو بهگسترش میان تهران و ریاض گفت: توسعه همکاریها و تعاملات در زمینههای مورد علاقه مشترک، بهویژه در حوزه نظارت مالی و حسابرسی، ضرورتی راهبردی برای هر دو دیوان است.
رئیس کل دیوان محاسبات کشورمان همچنین پیشنهاد عضویت ناظر دیوان محاسبات ایران در مجمع دیوانهای محاسبات کشورهای عربی (عربوسای) را مطرح کرد؛ پیشنهادی که با استقبال رئیس دیوان محاسبات عربستان ــ بهعنوان رئیس فعلی این مجمع ــ روبهرو شد.
بررسی گسترش همکاریهای حسابرسی ایران با ژاپن و کره جنوبی
در حاشیه بیست و پنجمین مجمع جهانی دیوانها و مؤسسات حسابرسی (اینتوسای) در شرمالشیخ مصر، مهدی کیایی، مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور و عضو هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران، با معاونان دیوان محاسبات ژاپن و کره جنوبی بهطور جداگانه دیدار و گفتوگو کرد و در این دیدارها راه کارهای توسعه همکاریهای فنی و حسابرسی مورد تأکید قرار گرفت.
در این دیدارها راههای توسعه همکاریهای مشترک و گسترش تعاملات فنی و تخصصی میان دیوانهای محاسبات ایران، ژاپن و کره جنوبی بررسی شد.
مهدی کیایی در گفتوگو با معاون دیوان محاسبات ژاپن، بر اهمیت توسعه ارتباطات میان دیوانهای محاسبات دو کشور تأکید کرد و خواستار ارتقای سطح همکاریها در زمینههای تخصصی شد.
در مقابل، معاون دیوان محاسبات ژاپن نیز ضمن استقبال از این رویکرد، خواستار اتخاذ شیوهها و رویکردهای جدید برای گسترش روابط دوجانبه میان دو نهاد نظارتی شد.
مشاور رئیس کل دیوان محاسبات کشور در دیدار جداگانه با معاون دیوان محاسبات کره جنوبی نیز با اشاره به ظرفیتهای همکاری مشترک، بر آمادگی دیوان محاسبات ایران برای توسعه روابط فنی و تخصصی با کره جنوبی تأکید کرد.
در این دیدار، معاون دیوان محاسبات کره جنوبی نیز با بیان اینکه ایران کشوری دوست و همکار در عرصههای بینالمللی است، گفت: دیوانهای محاسبات دو کشور باید با هدف ارتقای نظامهای نظارتی و تبادل تجربیات، در مسیر گسترش مناسبات خود حرکت کنند.