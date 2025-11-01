به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: راه‌اندازی این کلینیک پاسخی است به نیاز مبرم بیمارانی که از زخم‌های مزمن رنج می‌برند؛ از جمله بیماران دیابتی، مبتلایان به زخم‌های عروقی، زخم‌های فشاری (بستر)، زخم‌های عفونی، بیمارانی که به مراقبت‌های همه‌جانبه، از جمله درمان‌های تخصصی زخم و آموزش‌های لازم برای مراقبت در منزل نیاز دارند.

رحیمی با اشاره به امکانات این کلینیک افزود: در این مرکز متخصصان مربوطه از جمله جراحان و پزشکان عفونی و همچنین پرستاران آموزش‌دیده و دوره دیده در حوزه تخصصی زخم به بیماران خدمات رسانی می‌کنند.

او، یکی از مهم‌ترین دلایل تأسیس این کلینیک را پیشگیری از تحمیل هزینه‌های فراوان درمان اینگونه زخم‌ها عنوان کرد و تصریح کرد: متأسفانه هزینه‌های بالا باعث می‌شود بسیاری از بیماران از ادامه درمان غفلت کرده و در نهایت با عوارض جبران‌ناپذیری مانند نقص عضو، به ویژه در بیماران دیابتی، مواجه شویم.

مدیر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: این کلینیک با هدف ارائه خدمتی علمی، ایمن و با هزینه کمتر برای مردم ایجاد شده است تا بتوانیم با اطمینان‌خاطر، بیماران را به دستان توانمند تیم تخصصی خود بسپاریم.