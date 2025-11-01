پخش زنده
مدیرعامل هلالاحمر مازندران از امدادرسانی این نهاد به ۱۴۰ حادثه در هفته سوم آبانماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل هلالاحمر مازندران از ارائه خدمات امدادی به ۱۴۰ حادثه در فاصله سوم تا نهم آبانماه توسط این جمعیت خبر داد و اعلام کرد: بیشترین حوادث در شهرستانهای سوادکوه و رامسر رخ داده است.
دکتر غلامعلی فخاری اشرفی گفت: در این بازه زمانی، به ۲۵ حادثه ترافیکی، ۱۳ فوریت پزشکی، یک حادثه کوهستان، ۴ حادثه مفقودی، یک حادثه جوی و همچنین به ۲۰ مراجعهکننده حضوری به پایگاهها و پستهای امدادی خدمات ارائه شده است.
وی افزود: بیش از ۳۸ نفر از مصدومان حوادث مختلف توسط نجاتگران هلالاحمر استان به مراکز درمانی منتقل شدند و به ۳۲ نفر از مراجعان به پایگاهها و پستهای امدادی نیز خدمات حضوری ارائه شد.
مدیرعامل هلالاحمر مازندران با اشاره به تقسیمبندی جغرافیایی حوادث گفت: بیشترین حوادث امدادرسانی شده مربوط به جمعیت هلالاحمر شهرستان سوادکوه و بیشترین حوادث ترافیکی نیز در شهرستان رامسر بوده است.