به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان مدیرعامل برق شمال استان گفت: در این رزمایش برق دستگاههای خاص قطع و زمان راه اندازی برق اضطراری و پشتیبان این مراکز ارزیابی شد

اقای مهدوی افزود:در این رزمایش با قطع جریان برق برخی مراکز اداری حساس زمان روشن شدن ژنراتورها و ادامه خدمت رسانی این دستگاه‌ها ارزیابی با موفقیت ارزیابی،نواقص احتمالی مشخص شد تا در لحظات بحرانی احتمالی خدمت رسانی همچنان به خوبی تداوم داشته باشد.

وی تاکید کرد کاهش اسیب پذیری و حصول اطمینان از تداوم تامین برق مراکز حیاتی و مهم به منظور ارزیابی اماده به کاری شبکه های برق اضطراری از جمله مهمترین اهداف این رزمایش در کل استان بود.