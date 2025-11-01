به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مدیر روابط‌عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی،در پاسخ به انتشار خبری مبنی بر معطلی ده دقیقه ای پرواز نجف به مشهد که ساعت شش و چهل دقیقه صبح امروز دهم آبان در فرودگاه مشهد به زمین نشست ،ضمن تکذیب ادعای معطلی ده‌دقیقه‌ای اعلام کرد: بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد وقفه ایجادشده کمتر از سه دقیقه بوده است.

جعفری افزود:علت این وقفه کوتاه بروز اختلال موقت در سیستم اتوماتیک درهای ورودی سالن بود که این مشکل بلافاصله توسط مسئول مربوط برطرف و ورود مسافران بدون تأخیر غیرمتعارف انجام شد.

وی گفت: در این مدت، کارکنان عملیاتی و خدماتی فرودگاه در محل حضور داشتند و هیچ‌گونه ناهماهنگی یا قصور در خدمات‌رسانی مشاهده نشده است.

روابط‌عمومی فرودگاه‌های استان خراسان‌رضوی از مسافران پرواز نجف–مشهد به‌دلیل بروز اختلال موقت و اتلاف وقت احتمالی عذرخواهی کرده است.

صبح امروز دهم آبان ماه ویدئویی با عنوان «استقبال از مسافران با در‌های بسته در ورودی پرواز‌های بین‌المللی فرودگاه مشهد» در فضای مجازی منتشر شد که نشان می‌داد مسافران پس از پیاده‌شدن از هواپیما، امکان حضور در سالن فرودگاه را ندارند.