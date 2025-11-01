بهرهبرداری از چهارمین چاه درونمیدانی پارس جنوبی
چهارمین حلقه چاه طرح حفاری چاههای Infill میدان پارس جنوبی به بهرهبرداری رسید و تولید گاز این میدان مشترک به میزان ۱.۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، شبیر نبوی، مجری طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی از بهرهبرداری چهارمین حلقه چاه طرح حفاری چاههای Infill میدان پارس جنوبی خبر داد و گفت: تولید گاز این میدان مشترک به میزان ۱.۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.
وی افزود: چاه چهارم این طرح در فاز مرزی ۱۹ میدان پارس جنوبی پس از پایان عملیات حفاری تا عمق نزدیک به چهار هزار متری با موفقیت به بهرهبرداری رسیده است.
وی عنوان کرد: ششمین چاه تولیدی سکوی مرزی SPD۱۹B در قالب بسته کاری سوم طرح حفاری چاههای درونمیدانی توسط شرکت حفاری شمال حفاری شده و با بهرهبرداری آن روزانه ۱.۸ میلیون مترمکعب به میزان تولید فعلی این بلوک گازی افزوده شده است.
مجری طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی گفت: در هشت ماه اخیر، چهار حلقه چاه طرح Infill میدان پارس جنوبی بهصورت کامل به بهرهبرداری رسیده که افزایش تولید گاز به میزان قابل توجه حدود هفت میلیون مترمکعب در روز را محقق کرده است.
به گفته وی، مطابق برنامهریزیهای صورتگرفته، تا انتهای سال با حفاری حداقل چهار حلقه چاه دیگر در این طرح راهبردی، افزایش تولید گاز دوچندانی محقق خواهد شد.
طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی با هدف افزایش ظرفیت تولید گاز از این میدان مشترک در حال اجراست و شامل حفاری ۳۵ حلقه چاه جدید در ۱۷ سکوی گازی موجود است که با تکمیل و بهرهبرداری کامل آن، برداشت روزانه گاز این میدان ۳۶ میلیون مترمکعب افزایش خواهد یافت.