بهره‌برداری از چهارمین چاه درون‌میدانی پارس جنوبی

چهارمین حلقه چاه طرح حفاری چاه‌های Infill میدان پارس جنوبی به بهره‌برداری رسید و تولید گاز این میدان مشترک به میزان ۱.۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافت.