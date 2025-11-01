پخش زنده
مدیر کل امور عشایر خوزستان گفت: عملیات ساخت مسیر اوند به قلعهلوا در دزپارت پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید اسکندر موسویزاده با اشاره به پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی مسیر عشایری اوند به قلعهلوا در دزپارت، اظهار کرد: در این منطقه ۵۰ خانوار عشایری زندگی میکنند که با اتمام عملیات احداث این مسیر راه عبور و مرور آنها تسهیل میشود.
وی بیان داشت: عملیات بتنریزی سه دهانه پل ۴ متر و ۳ متری این مسیر به پایان رسید که با اتمام این سه دهانه پل عملیات اتمام این طرح سرعت بیشتری خواهد گرفت.
موسوی زاده افزود: این مسیر عشایری به طول ۵ کیلومتر و با اعتبار بیش از ۵۰ میلیارد ریال در حال احداث است.
مدیر کل امور عشایر خوزستان، از توزیع ۹ مخزن پلی اتیلن آب در راستای حمایت از جامعه عشایری و بهبود وضعیت تأمین آب عشایر منطقه انارکی اندیمشک خبر داد و گفت: تعداد ۹ مخزن ۵۰۰ لیتری آب از سوی اداره امور عشایر به بین خانوارهای عشایری این منطقه توزیع شد.
وی بیان کرد: با همکاری با دیگر دستگاههای اجرایی، بزودی مشکل آب آشامیدنی عشایر انارکی به طور کامل برطرف خواهد شد.
موسوی زاده افزود: در این منطقه عشایری حدود ۴۰ خانوار عشایری زندگی میکنند که اداره امور عشایر خدمات مختلفی از جمله توزیع آرد، نفت سفید و خدمات پزشکی و دامپزشکی ارائه میدهد.