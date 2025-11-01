به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با فرارسیدن ایام گرامیداشت سیزده آبان، اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قم در نشستی صمیمی با جمعی از دانش آموزان نخبه و برتر استان دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این نشست که با هدف شنیدن دغدغه‌ها و نظرات دانش آموزان برگزار شد، دانش آموزان حاضر به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و مسائل خود در حوزه‌های مختلف پرداختند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قم، در این نشست با تاکید بر جایگاه رفیع دانش آموزان به عنوان آینده سازان و امید‌های جامعه، اظهار داشت: هدف از برگزاری این جلسات که از آغاز دوره ششم شورای شهر قم به صورت سالانه و مستقیم با دانش آموزان داریم، این است که بگوییم شما باعث عزت و اقتدار ایران اسلامی هستید.

مصطفی ملایی افزود: دانش آموزان باید در جامعه نقشآفرین و مسئولیتپذیر باشند و بدانند که این کشور با خون شهدا و ایثارگری‌ها به دست آمده و ما همه باید در راستای خدمت به ایران عزیز گام برداریم.

وی با اشاره به نکات ارزشمند مطرح شده از سوی دانش آموزان در حوزه مدیریت شهری، از تصمیم برای تقویت تعاملات در قالب تشکیل یک کارگروه دانش آموزی خبر داد و گفت: قرار بر این شد تا با هم افزایی بیشتر، زمینه‌های مشارکت فعالتر دانش آموزان فراهم شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر قم همچنین بر معرفی و تقدیر از نخبگان، المپیادی‌ها و استعداد‌های درخشان در سطح شهر تاکید کرد و گفت: برنامه ریزی برای معرفی این عزیزان از طریق ابزار‌هایی مانند اکران در سطح شهر انجام خواهد شد.

ملایی در ادامه به حمایت‌های مالی از فعالیت‌های پژوهشی دانش آموزان اشاره و خاطرنشان کرد: در چارچوب ردیف بودجه مصوب در کمیته حمایت از مساجد، مراکز فرهنگی و علمی، از طرح‌ها و پژوهش‌های دانش آموزی در حوزه‌های مختلف که دغدغه خود دانش آموزان در مدارس است، حمایت‌های لازم به عمل خواهد آمد.