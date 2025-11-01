با حضور استاندار خراسان رضوی
رونمایی از سامانه «هم رصد» در مشهد
از سامانه «همرصد» با هدف تسهیل در تجمیع و تبادل دادههای آماری میان دستگاههای اجرایی خراسان رضوی، در مشهد رونمایی شد.
در این سامانه اطلاعات و آمارهای ۹۹ دستگاه اجرایی شهرستان مشهد بهصورت متمرکز در اختیار رصدخانه شهری قرار میگیرد تا مبنای تدوین «آمارنامه سالانه شهر مشهد» باشد.
استاندار خراسان رضوی در این بازدید با تأکید بر نقش کلیدی اطلاعات دقیق و بهروز در توسعه شهری گفت: رصدخانه شهری مشهد میتواند مبنای تصمیمسازی هوشمند برای مدیریت شهری و استانی باشد و همه دستگاههای اجرایی موظف هستند آمار و اطلاعات خود را در اختیار این مرکز قرار دهند.
مظفری افزود: یکی از اصلیترین نیازهای هر جامعه برای توسعه و پیشرفت، دسترسی به اطلاعات بهروز، دقیق و لحظهای است و رصدخانه شهری مشهد این ضرورت را بهصورت جدی در دستور کار قرار داده است.
وی با اشاره به تجمیع بیش از ۱۷۰ لایه اطلاعاتی در قالب GIS در این مرکز افزود: این دادهها میتوانند نقش بسیار مؤثری در برنامهریزی شهری برای توسعه شهر مشهد ایفا کنند.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: همه دستگاههای اجرایی استان باید آمار دقیق و بهروز خود را در اختیار مرکز رصد شهری قرار دهند تا بتوان از ظرفیت آن در مدیریت هوشمند و برنامهریزی شهری بهرهبرداری کرد.
مظفری با ابراز خرسندی از راهاندازی این مرکز در شهرداری مشهد اظهار کرد: مشهد بهعنوان شهری که ۵۰ درصد جمعیت و فعالیتهای استان را در خود جای داده نیازمند چنین سامانههای پیشرفتهای است تا بتواند مبنای برنامهریزی شهری قرار گیرد.
وی بیان کرد: پیش از بازدید از رصدخانه شهری نشست شورای معاونان استانداری با حضور شهردار مشهد و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان برگزار شد تا نهاییسازی برش استانی برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گیرد؛ بخشی از مبانی این برنامه استانی نیز رصد و پایش است که در همین رصدخانه شکل خواهد گرفت.
استاندار خراسان رضوی با قدردانی از شهردار مشهد، معاونت برنامهریزی و مرکز خلاقیت و نوآوری شهری گفت: امید است تجربه موفق رصدخانه شهری مشهد، الگویی برای سایر دستگاههای اجرایی باشد تا برای برنامهریزی توسعهای شهرها و استان استفاده شود و احتمالاً در بسیاری از شهرستانها بهویژه در هفت قطب خراسان رضوی بتوانیم کمک کنیم تا این مراکز ایجاد شود.
مدیرکل دفتر خلاقیت و نوآوری شهری شهرداری مشهد هم در این مراسم با اشاره به اهمیت همکاری بینبخشی در تولید دادههای دقیق شهری گفت: آمارنامه شهر مشهد هر ساله با مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی تهیه میشود و سامانه «همرصد» با هدف تسریع، شفافیت و هماهنگی بیشتر در این فرآیند طراحی و راهاندازی شده است.
سید رحمان میرزائیان با اشاره به جایگاه ویژه رصدخانه شهری مشهد افزود: این رصدخانه، دومین رصدخانه شهری کشور پس از تهران و چهلوششمین رصدخانه شهری جهان است که با هدف تصمیمسازی دادهمحور برای مدیران شهری در کارخانه نوآوری مشهد مستقر شده است.
او ادامه داد: مأموریت اصلی این مرکز، تحلیل دادههای شهری و ارائه راهکارهای اجرایی برای مدیریت هوشمند شهر است.
میرزائیان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به اجرای چند طرح شاخص در این مرکز، اظهار کرد: «سند آمایش سرزمین شهری مشهد» برای نخستینبار در سطح شهرستان مشهد و حتی کشور در حال تدوین است که با همکاری دانشگاه تهران و پشتیبانی علمی چند دانشگاه معتبر کشور پیش میرود.
وی بیان کرد: همچنین طرح «شهر ۱۵ دقیقهای» با هدف دسترسی شهروندان به خدمات اصلی درمانی، آموزشی، خدماتی و تفریحی در شعاع زمانی ۱۵ دقیقهای پس از انجام مطالعات و مدلسازی، بهزودی وارد مرحله اجرا خواهد شد.
مدیرکل دفتر خلاقیت و نوآوری شهری شهرداری مشهد در پایان هدف کلان رصدخانه شهری مشهد را تبدیل داده به تصمیم عنوان و ذکر کرد: این مرکز با تجمیع دادههای شهری، اجتماعی، فرهنگی و خدماتی، زمینه تصمیمسازی علمی و سیاستگذاری مؤثر را برای مدیران شهری فراهم میکند تا در نهایت به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان منجر شود.
رونمایی از این سامانه در محل کارخانه نوآوری مشهد و در جریان بازدید استاندار خراسان رضوی از رصدخانه شهری انجام شد.
در این مراسم جمعی از معاونان استانداری خراسان رضوی، محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد و حسن پارسیپور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی خراسان رضوی حضور داشتند.