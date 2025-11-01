اعلام نتایج اولویت بندی طرح مادران ایران خودرو؛ ۱۱ آبان
مدیر عملیات فروش ایرانخودرو از آمادگی برای اعلام نتایج اولویتبندی طرح مادران این شرکت تا بعد از ظهر فردا (۱۱ آبان) خبر داد.
؛ آقای کیوان پناهی امروز در مراسم قرعه کشی نهمین دوره اولویت بندی محصولات ایران خودرو، علت تاخیر در اعلام نتایج را تعداد بالای متقاضیان و روند استعلام اعلام کرد و گفت: تلاش میکنیم نتایج طرح عادی این دوره نیز طی چند روز آینده اعلام شود.
وی افزود: به دلیل تعداد زیاد شرکت کنندگان در طرح عادی، متقاضیان طرح فروش فوری، فوق العاده و پیش فروش به تفکیک قرعه کشی شدند و برای طرح مادران و جایگزینی خودورهای فرسوده هر کدام در یک مرحله قرعه کشی انجام شد.
پناهی، وجه تمایز این دوره با دورههای قبلی را اضافه شدن خودروی "ری را" به سبد خرید محصولات اعلام کرد و افزود: براساس برآوردها این خودرو نیز مورد استقبال متقاضیان قرار گرفته است.
در این دوره در مجموع ۴ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۹۷ نفر ثبتنام کردند که از این میان ۴ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۷۷ نفر در طرح عادی، ۴۲۹ هزار و ۸۲ نفر در طرح جوانی جمعیت، و ۶۹ هزار و ۷۳۸ نفر در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده شرکت داشتند و به گفته مدیر عملیات فروش ایرانخودرو؛ در این مرحله، ۶۵ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو عرضه شده است.
برندگان نهایی پس از انجام فرآیند صحتسنجی و اولویتبندی، می توانند از طریق پیامک و همچنین پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی ikcosales.ir
از نتایج مطلع شوند.