به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مریم زارع افزود: پبشنهاد نامگذاری در کارگروه روزها و مناسبت های خاص با عنوان کمیسیون تقویم بررسی شد و پس از تصویب به تأیید شورای فرهنگ عمومی کشور رسیده و در نهایت در شورای عالی انقلاب تایید شد و در تقویم ۱۴۰۵ هجری شمسی درج شده است.

وی افزود: «روز ملی هوا ـ فضا» و «روز جزایر سه‌گانه خلیج فارس» در جلسه ۵۵۴ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و به تقویم رسمی کشور اضافه شد. همچنین ۲۱ آبان مصادف با سالروز شهادت سرلشکر پاسدار حسن طهرانی مقدم در سال ۱۳۹۰ و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عالیقدر هوا - فضا و صنعت موشکی ایران از جمله سرلشکر حسن طهرانی مقدم و سرلشکر امیرعلی حاجی زاده به عنوان «روز ملی هوا - فضا» و روز ۹ آذر مصادف با سالروز بازپس‌گیری جزایر سه گانه خلیج فارس از اشغالگران انگلیسی توسط نیروی دریایی ارتش در سال ۱۳۵۰ به عنوان «روز جزایر سه گانه خلیج فارس (بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک)» برای درج در متن تقویم رسمی کشور به تصویب رسید.

زارع ادامه داد: جشن ها و برنامه ها برای روزهای درج شده در تقویم رسمی کشور را دستگاه های متولی باید برگزار کنند مثلا متولی برگزاری برنامه های «روز ملی هوا - فضا» بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، ثبت «روز ملی جزایر سه گانه خلیج فارس» در تقویم را شورای اسلامی شهر ابوموسی و فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی پیشنهاد دادند و متولیان برگزاری برنامه ها در این روز این دو نهاد هستند، روز ملی پرچم نیز یک روز ملی است و متولی برگزاری برنامه ها می توانند همه دستگاه های دولتی و خصوصی باشد و متولی برنامه های «روز شهدای اقتدار» سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی است. متولیان هر سال برنامه های روز مورد نظر را در قالب فرم نامگذاری تکمیل، اجرا و به ما گزارش می دهند. گزارش ها ارزیابی و نتیجه در صحن شورای فرهنگ عمومی ارائه و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال می شود.

نامگذاری روزها با هدف تقویت آرمان ها

رئیس گروه فرهنگ عمومی و کارشناس مسئول تنظیم مناسبت های تقویم رسمی کشور گفت: روزهای خاص با هدف تقویت آرمان ها، ارزش‌ها، هنجارها، فرهنگ ایرانی و اسلامی و زنده داشتن وقایع تاریخی، مذهبی، سیاسی، هویتی و تمدنی ایران اسلامی در تقویم کشور نامگذاری می شود.

زارعی اضافه کرد: تقویم رسمی کشور شامل سه بخش مناسبت های، متن، ضمیمه و تقویمی و در کنار آن اصناف، حرفه ها و مشاغل کشور قرار گرفته است ما به دنبال این هستیم تا حافظ جمعی و انسجام اجتماعی را تقویت و در جهت تحقق اهداف مندرج در آیین‌نامه روزهای خاص قدم برداریم.

نامگذاری ۴۰۰ مناسبت در تقویم رسمی کشور

رئیس گروه فرهنگ عمومی و کارشناس مسئول تنظیم مناسبت های تقویم رسمی کشور اذعان داشت: روزهای تقویم در یکسال ۳۶۵ روز و در سال های کبیسه ۳۶۶ روز است ما در تقویم رسمی کشور بیش از ۴۰۰ عنوان مناسبت نامگذاری کرده ایم که ۳۳ مناسبت در تقویم اصناف، ۸۷ مناسبت در ضمیمه و ۲۰۵ مناسبت در متن تقویم توسط شورای فرهنگ عمومی نامگذاری شده است.

زارعی اضافه کرد: در طول سال بیش از یکصد پیشنهاد به دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی ارسال و به کارگروه شورای فرهنگ عمومی ارسال می شود همه درخواست ها بررسی و به پیشنهاد دهندگان نام‌ها پاسخ داده می‌شود و هر سال از میان پیشنهادها اسامی که مطابق با آیین نامه است چهار مورد برای درج در تقویم انتخاب می شود.

روز جهانی آب و هواشناسی اولین نام درج شده در تقویم

رئیس گروه فرهنگ عمومی و کارشناس مسئول تنظیم مناسبت های تقویم رسمی کشور گفت: اولین آیین نامه شورای عالی فرهنگ عمومی سال ۱۳۷۲ به ما ابلاغ شد و روز جهانی «آب و هواشناسی» در ۲ و ۳ فروردین به عنوان مناسبت اولین مناسبت تصویب و در تقویم رسمی کشور درج شد.

زاعی افزود: ۱۲ مناسبت برای متن تقویم، ۱۱ مناسبت برای ضمیمه و ۱۰ مناسبت برای درج در تقویم اصناف در دستور کار ما قرار گرفته و آماده است ما مصوبات را برای بررسی شورای فرهنگ عمومی می فرستیم و بعد از امضای رئیس جمهور عنوان مورد نظر برای درج در تقویم به ما اعلام می‌شود.