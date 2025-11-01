به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، در بازار ابزار‌های مالی بورس کالا ارزش معاملات در ۷ ماه امسال به رقم ۷۴۰ همت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۸۴ درصد رشد داشته است.

در این بازار، صندوق‌های سرمایه‌گذاری با رشد ۵۳۱ درصدی، سلف موازی استاندارد با رشد ۲۵۷ درصدی و گواهی سپرده کالا با رشد ۱۲۴ درصدی، بیش‌ترین سهم را از ارزش معاملات به خود اختصاص دادند.

ارزش معاملات بازار گواهی سپرده فلزات گران‌بها، به عنوان محبوب‌ترین بازار این روز‌های بورس کالا هم در ۷ ماه امسال به ۱۱۹ همت رسید و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۷۴ درصد رشد کرد.

بازار مشتقه بورس کالای ایران نیز در ۷ ماه امسال رشد داشت و ارزش معاملات آن تا پایان مهر به مرز ۱۹ همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶.۵ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

ارزش قرارداد‌های آتی هم با رشد ۵ درصدی و اختیار معامله با افزایش ۴۶۲ درصدی مواجه شد که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای ابزار‌های پوشش ریسک و تمایل فعالان بازار به استفاده از ابزار‌های مالی نوین است.

ارزش معاملات بازار فیزیکی بورس کالا در این بازه زمانی به بیش از ۱۴۰۰ همت رسید که نسبت به ۷ ماه سال گذشته ۴۶ درصد رشد نشان می‌دهد.

در این بازار، محصولات صنعتی و معدنی با ثبت ارزش بیش از ۸۹۴ همت، حدود ۶۲.۴ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص دادند و ارزش معاملات این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵ درصد افزایش یافته است.

در بخش فرآورده‌های نفتی هم ارزش معاملات با رشد ۹۲ درصدی و حجم معاملات با افزایش ۱۵ درصدی همراه بود. بازار فرعی نیز با ثبت رشد ۱۱۵ درصدی در ارزش معاملات و افزایش ۱۹۷ درصدی در حجم معاملات از جمله بخش‌های پررونق بورس کالا در ۷ ماه امسال محسوب می‌شود.

ارزش معاملات محصولات پتروشیمی هم به بیش از ۲۴۲ همت رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۶ درصد افزایش داشته است.

در بازار خودرو، ارزش معاملات با رشد ۱۶ درصدی و حجم معاملات با رشد ۷۹ درصدی همراه بوده است. در مقابل، بازار محصولات کشاورزی کاهش ارزش معاملات را تجربه کرد، ارزش معاملات این گروه در ۷ ماه امسال حدود ۶۲۱ میلیارد تومان گزارش شده است.