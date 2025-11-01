معاون فرهنگی اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز با اشاره به اهمیت کاهش آسیب اجتماعی طلاق گفت: قرارگاه اجتماعی استان البرز مبنای کاهش آمار طلاق را رویکرد آموزشی قرار داده است.

آموزش و مشاوره قبل از ازدواج رویکرد پیشگیری از طلاق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، نجف نیا با حضور در شبکه سیمای البرز، برنامه امروز البرز با اشاره به اهمیت انتخاب صحیح در ازدواج گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی آموزش‌های پیش از ازدواج را تصویب کرده است که این آموزش‌ها می‌تواند در استحکام زندگی زناشویی موثر باشد.

معاون فرهنگی اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان البرز به مجری سیما البرز گفت: کاهش آسیب اجتماعی طلاق در استان البرز یکی از ضرورت‌های لازم الاجرا است؛ قرارگاه اجتماعی استان البرز مبنای کاهش آمار طلاق را رویکرد آموزشی قرار داده است.

در طول سه سال گذشته استان البرز از لحاظ آمار طلاق روند کاهشی داشته است؛ دادگستری استان البرز در جریان استحکام زندگی جوانان، دوره‌های آموزشی را به صورت مستمر قرار داده است.

وی با بیان اهمیت آگاهی و مشاوره اختصاصی زوجین در برنامه سیمای البرز مطرح کرد: مشاوران آگاه با ارائه مشاوره سعی در راهبرد‌های شناخت شناسی و معرفتی به جوانان هستند و این اطلاعات و آموزش‌ها بستر رشد و تقویت آگاهی افراد است.

وی با در نظر گرفتن نقش خانواده‌ها در تقویت و استحکام زندگی زوجین در برنامه زنده صدا و سیما عنوان کرد: زوج در جریان مشکلات و مسائل خود باید از مشاور یاری بگیرند و تا حد امکان اجازه دخالت بی مورد و ناآگاهانه خانواده‌ها را در زندگی زناشویی خود ندهند.