فرمانده انتظامی سپیدان گفت: ۱۰ تن چوب بلوط بدون مجوز در این شهرستان کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ذبیح اله رضایی گفت: مأموران انتظامی سپیدان هنگام گشتزنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
او افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۰ تن چوب جنگلی بلوط بدون مجوز کشف شد.
فرمانده انتظامی سپیدان با بیان اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: پلیس با تخریب کنندگان محیط زیست و قاچاقچیان چوب برخورد قاطع و قانونی میکند .