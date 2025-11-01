به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ ذبیح اله رضایی گفت: مأموران انتظامی سپیدان هنگام گشت‌زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۱۰ تن چوب جنگلی بلوط بدون مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی سپیدان با بیان اینکه راننده به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: پلیس با تخریب کنندگان محیط زیست و قاچاقچیان چوب برخورد قاطع و قانونی می‌کند .