همسر رئیس جمهور سابق گفت: از ستونهای اصلی پیروزی در جنگ نوین زنان هوشمند و با ایمان هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، جمیله علمالهدی، پیش از ظهر امروز در نشست هماندیشی زنان و جنگ که در دانشکده دین و رسانه قم و با حضور جمعی از اساتید، طلاب، دانشجویان و فعالان عرصه هنر و رسانه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نقش زنان در شرایط جدید جهانی گفت: امروز موضوع زنان و جنگ، و بهطور کلی بحث جنسیت، دیگر به معنای گذشته مطرح نیست.
وی ادامه داد: جنگهای امروز، بهجای تکیه بر توان بدنی، بر پایه هوشمندی، آگاهی و بصیرت استوارند؛ بنابراین زنان هم میتوانند و باید در این میدانهای جدید نقشی جدی و اثرگذار ایفا کنند.
همسر شهید آیتالله رئیسی افزود: سؤال اساسی این است که اگر جنگها دیگر مبتنی بر زور بازو نیستند، پس نقش زنان در آن چیست؟ پاسخ را میتوان در آموزههای اسلامی و در زندگی زنان بزرگی، چون حضرت زینب (س) و حضرت خدیجه (س) یافت؛ زنانی که با ایمان، تدبیر و حضور مؤثر خود، مسیر تاریخ را دگرگون کردند.
علمالهدی با اشاره به نقش زنان در تربیت نسل آینده گفت: زن در ساخت خانوادهای مستحکم و در پرورش فرزندانی شجاع، مؤمن و خدامحور نقشی بنیادین دارد. چنین زنانی میتوانند پایههای مقاومت جامعه را تقویت کرده و فرهنگ ایثار را در نسلها نهادینه کنند.
وی در بخش پرسش و پاسخ با اساتید و دانشجویان هم گفت: اگر زنان امروز از حضرت معصومه (س) و بانوان موفق اسلام الگو بگیرند، در عرصههای گوناگون، از جمله در جنگهای فکری و رسانهای، به موفقیتهای بزرگی دست خواهند یافت. بانوانی که چه در جنگ ۳۳ روزه، چه در دفاع مقدس ۸ ساله و چه در شرایط امروز، با فداکاری و نیکوکاری در میدان حضور داشتهاند، همواره در ترویج خیر، گذشت و همبستگی اجتماعی پیشگام بودهاند.
همسر رئیس جمهور سابق افزود: زنان مؤمن و تقواپیشه میتوانند با حضور آگاهانه و خردمندانه، نقش تعیینکنندهای در مقابله با جنگهای نرم و ترکیبی ایفا کنند.
خانم علم الهدی گفت: در شرایط کنونی که ایران اسلامی آماج هجمه دشمنان است، هوشمندی، ایمان و همبستگی زنان نقشی حیاتی در صیانت از ارزشها دارد.
رئیس دانشکده دین و رسانه هم در این مراسم افزود: زنان در خط مقدم جنگ نرم، نقشآفرینان اصلی جبهه آگاهی و بصیرتاند.
کمال اکبری با اشاره به اهمیت بازشناسی نقش زنان در جنگهای امروز گفت: امروز جنگها دیگر صرفاً در میدان نبرد فیزیکی جریان ندارند، بلکه جنگهای رسانهای، فرهنگی و روانی مهمترین عرصههای نبرد معاصر هستند.
وی تصریح کرد: در این میدان، زنان میتوانند با حضور هوشمندانه، آگاهانه و مسئولانه، تأثیرگذارترین نقش را ایفا کنند.
رئیس دانشکده دین و رسانه افزود: زنان، به دلیل جایگاه ویژه در خانواده و جامعه، نقش کلیدی در تربیت نسل مقاوم دارند.
در پایان این نشست، از خانم علمالهدی به عنوان الگوی صبر، مقاومت و ایثار تجلیل شد.