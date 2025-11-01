پخش زنده
امروز: -
مدیر کل هواشناسی فارس از صدور هشدار سطح زرد کشاورزی در استان خبر داد و اعلام کرد: کاهش دما میتواند موجب خسارت به محصولات کشاورزی در مناطق مختلف فارس شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی گفت: سامانه کاهش دما از اواخر وقت فردا تا چهارشنبه ۱۴ آبان، فعال و کاهش محسوس دمای شبانه، بهویژه در مناطق شمالی، مرکزی و شرقی استان پیشبینی میشود.
به گفته وی، شهرستانهای خرمبید، آباده، اقلید، پاسارگاد، بوانات، سروستان، زرقان، مرودشت، کوار، استهبان و غرب شهرستان شیراز تحت تأثیر این سامانه قرار می گیرند.
مدیر کل هواشناسی فارس با اشاره به اینکه کاهش دما در ساعات اولیه صبح میتواند موجب خسارت به محصولات کشاورزی شود، افزود: کشاورزان و باغداران باید اقدامات لازم را در نظر بگیرند تا از آسیب احتمالی جلوگیری شود.
وی با تاکید بر ضرورت آمادگی بهرهبرداران بخش کشاورزی، بر ضرورت اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با کاهش دما، بهویژه در ساعات ابتدایی صبح، تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت و ایجاد پوشش برای نهالهای جوان، خودداری از هرس درختان با توجه به احتمال افت دما به زیر صفر در مناطق سردسیر، تخلیه آب و جمعآوری سیستمهای آبیاری تحت فشار در مناطق سردسیر، محلولپاشی با ترکیب مناسب حاوی پتاسیم و اسیدآمینه پیش از بروز سرما، افزایش دما در گلخانهها و سالنهای پرورشی با استفاده از روشهای گرمایشی، تغذیه مصنوعی و تنظیم تهویه، عایقبندی و محافظت از کندوهای زنبورعسل و تأمین سوخت کافی و تداوم آسمان صاف و کاهش تدریجی دما در فارس تأکید کرد.
حسینی همچنین گفت: با توجه به تحلیل آخرین نقشههای هواشناسی، از امروز تا پنج روز آینده وضعیت جوی فارس آرام و بدون بارندگی خواهد بود.
به گفته مدیر کل هواشناسی فارس، آسمان استان غالبا صاف و آفتابی است و در برخی نقاط شمالی وزش باد پیشبینی میشود.