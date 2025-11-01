به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی، اعلام کرد: در هفته اول آبان ماه سال جاری، ۱۸ شرکت «گروه صنعتی قطعات اتومبیل، بیمه دانا، بهمن دیزل، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت شیراز، پتروشیمی غدیر، پلاسکوکار، سالمین، داده پردازی، صندوق سرمایه‌گذاری خانه آگاه-املاک، مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر، اخشان خراسان، ایرکا پارت صنعت، کارخانجات پنیه و دانه‌های روغنی خراسان، سرمایه‌گذاری سبحان، پتروشیمی زاگرس، پتروشیمی امیرکبیرو جام دارو» سود جاری خود را به حساب بانکی سهامداران واریز کردند.

در این بازه زمانی، ۲ ناشر «کی بی سی و معدنی املاح» سود سنواتی ۹ هزار و ۶۵۳ سهامدار را که شامل ۱۴۱ میلیارد و ۶۱۷ میلیون تومان می‌شود پرداخت کردند.