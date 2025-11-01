فرماندار همدان با تأکید بر نقش آموزش و تمرین در کاهش آسیب‌های احتمالی، از دانش‌آموزان خواست تا با شناخت تهدیدات و رعایت اصول ایمنی، آینده‌سازان آگاه کشور باشند.

فرماندار همدان: پدافند غیرعامل، تمرین هوشمندی برای امنیت فردی و اجتماعی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید درویشی در مراسم هفته پدافند غیرعاملکه به صورت نمادین در دبیرستان شهید نواب صفوی همدان برگزار شد افزود: پدافند غیرعامل مجموعه‌ای از اقدامات غیرمسلحانه برای کاهش آسیب‌های ناشی از تهدیدات طبیعی و انسانی است.

او با اشاره به این که رعایت نکات ایمنی در زندگی روزمره، مثل عبور صحیح از خیابان یا استفاده درست از وسایل حمل‌ونقل، خود نوعی پدافند غیرعامل است، تصریح کرد: وقتی این اصول در سطح مدرسه، شهر و کشور اجرا شود، تأثیرات بزرگ‌تری خواهد داشت.

فرماندار همدان با اشاره به مانور‌های آموزشی هفته پدافند غیرعامل، گفت: این مانور‌ها فرصتی هستند تا دانش‌آموزان با موقعیت‌های اضطراری آشنا شوند و واکنش مناسب را تمرین کنند.

مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری همدان، با اشاره به نقش حیاتی دانش‌آموزان در آینده‌سازی کشور، بر اهمیت آمادگی غیرمسلح در برابر تهدیدات نوین سخن تأکید کرد.

علیرضا ثابت‌مقدم با بیان این که پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیرمسلح است که در همه حوزه‌ها کاربرد دارد، افزود: هر جا توانستیم اصول پدافند غیرعامل را اجرا کنیم، هزینه‌های تحمیلی به کشور به شدت کاهش یافته است.

او تصریح کرد: دانش آموزان به عنوان آینده‌سازان این کشور باید با جست‌و‌جو و مطالعه در حوزه پدافند غیرعامل، آگاهی خود را افزایش دهید و این دانش را به خانواده‌های خود نیز منتقل کنید.