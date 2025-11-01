برگزاری چهاردهمین رزمایش قطع برق در بوشهر
چهاردهمین «رزمایش قطع برق و ارزیابی پشتیبان مراکز دارای سطحبندی با محوریت تداوم کارکرد» همزمان با سراسر کشور در بوشهر برگزار شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر هنگام برگزاری چهاردهمین «رزمایش قطع برق و ارزیابی پشتیبان مراکز دارای سطحبندی با محوریت تداوم کارکرد» در بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: این رزمایش کشوری بود و برنامه در استان بوشهر این بود که ۹ دستگاه اجرایی و سازمان مهم و حساس آن را انجام دهند برنامه داشتیم که خوشبختانه با آمادگی کامل ژنراتورهایشان وارد مدار شد و به شبکه سراسری وصل شدند.
علیرضا صالحی افزود: این دستگاهها در این رزمایش برق تولیدی از ژنراتورهایشان را هم خود استفاده کردند و هم مازاد آن را به شبکه وصل کردند.
صالحی رزمایش امروز در استان را بسیار خوب ارزیابی کرد.
او اضافه کرد: در استان بوشهر ۷۳۰ اداره و سازمان مشمول این طرح هستند که ۱۳۰ دستگاه ژنراتور آماده بهکار است و برای برگزاری رزمایش با آنها تفاهمنامه داریم.
صالحی ادامه داد: ۷۷ دستگاه از این ژنراتورها در تابستان امسال همزمان وارد مدار میشدند که ظرفیت آنها ۱۷ مگاوات است و کمک بسیار فراوانی به تولید و مصرف برق کردند.
معاون بهرهبرداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: امیدواریم ۵۰۰ دستگاه دیگر استان نیز به کمک وزارت نیرو بیایند و برابر با تکلیف قانون ژنراتور مورد نیاز خود را تأمین کنند.