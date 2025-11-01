پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تدوین سند حمایت از تولید محتوا خبر داد و گفت: صاحبان محتوا بر اساس این سند در درآمد اپراتورها شریک میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، هاشمی بعد از ظهر امروز در جمع دانشگاهیان دانشگاه هنر اسلامی تبریز اظهار کرد: سند حمایت از تولید محتوا در مرحله عملیاتی قرار دارد و دانشگاهها میتوانند با مطالعه دستورالعملهای اجرایی آن از تسهیلات و حمایتها بهره ببرند
وی با اعلام اینکه وزارت ارتباطات از محصولات محتوایی و چندرسانهای در این حوزه حمایت میکند گفت: باور داریم که نهضت تولید محتوا در کشور شکل میگیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ظرفیتهای چندرسانهای این دانشگاه اظهار کرد: دانشگاههایی مثل دانشگاه هنر اسلامی تبریز، محور این حمایتها از شکل گیری تولید محتوا هستند.
سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ظهر دیروز جمعه وارد تبریز شد و پس از ادای احترام به شهدا در مراسم افتتاح طرحهای پست شرکت کرد.
دستگاه هوشمند سورتینگ پستی، باجه مدرن قبول مرسولات، باجه ۲۴ ساعته مکانیزه و بخش توزیع امانات چهار طرح شرکت پست در قالب پروژه هوشمندسازی بود که در تبریز افتتاح شد.
هاشمی امروز در نشست شورای اداری استان شرکت و ۷۱۰ طرح این حوزه را با ۳۳ هزار میلیارد ریال در آذربایجانشرقی افتتاح کرد.