نشست مشترک معاونت‌های خدمات شهری و مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران در خصوص آخرین وضعی پیشرفت فیزیکی فاز اول بوستان چهارباغ و قطب گردشگری بام ری در منطقه ۲۰ و نیز رفع موارد و موضوعات مشترک میان این دو معاونت صبح امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در این نشست که با حضور داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، سجاد محمدعلی‌نژاد، معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان ها، شنگی شهردار منطقه۲۰، پیمانکاران و هیات همراه با محوریت طرح‌های مهم سازمان بوستان‌ها همچون آخرین وضع پیشرفت فیزیکی فاز ۱ بوستان چهارباغ و فاز ۱ قطب گردشگری بام ری در منطقه ۲۰ و نیز رفع موارد و موضوعات مشترک این دو معاونت برگزارشد، پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم برای تسریع در روند پیشرفت فیزیکی طرح‌های مذکور اتخاذ شد.

پس از اتمام این جلسه معاونان شهردار تهران و هیئت همراه، از طرح‌های بوستان چهارباغ و قطب گردشگری بام ری بازدید کردند و ضمن بررسی آخرین وضع این طرح‌ها دستورات لازم را برای تسریع در روند پیشرفت طرح‌های فوق و تامین اعتبارات لازم صادر کردند.

همچنین در این جلسه مقرر شد؛ سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران با جدیت مضاعف تری نسبت به نظارت و ارزیابی طرح‌های مذکور، برای افتتاح و بهره برداری در موعد مقرر اقدامات لازم را انجام دهد.