دبیرخانه شهرهای زیارتی در شهرداری مشهد راه اندازی می شود
با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر مشهد، شهرداری مکلف به راهاندازی و تشکیل دبیرخانه شهرهای زیارتی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، در یکصد و شصت و چهارمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، لایحه تشکیل و راهاندازی دبیرخانه شهرهای زیارتی، مصوب و براساس آن شهرداری مکلف شد با توجه به ضرورت توسعه خدمات زیارتی و ارتقای فرهنگ میزبانی، دبیرخانه شهرهای زیارتی را ذیل سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری (بدون ایجاد ساختار و با استفاده از ظرفیت موجود)، ایجاد کند.
همچنین شهرداری باید شیوه نامه تشکیل این دبیرخانه را در بازه زمانی یک ماهه به شورای شهر ارائه کند.
در این جلسه شرایط فروش و واگذاری اراضی و املاک شهرداری نیز تصویب شد که بر اساس آن، در صورت فروش املاک از طریق مزایده عمومی، پرداختها بهصورت مرحلهای، انجام و در صورت پرداخت کل مبلغ طی ۴۰ روز، پنج درصد تخفیف برای خریدار در نظر گرفته میشود.
بر اساس این مصوبه برای فروش اراضی و املاک با کاربری خدماتی نیز شهرداری مجاز است با حفظ کاربری از طریق مزایده برای فروش اقدام کند.
تاکید رییس شورای شهر بر تسریع اجرای طرحهای شهری
رییس شورای اسلامی شهر مشهد در این جلسه گفت: شهرداری مشهد باید به تعهدات خود در خصوص بهرهبرداری از ۴۷ طرح کلان شهری و طرحهایی که بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، عمل کند.
حسن موحدیان، روند اجرای برخی از این طرحها را نگرانکننده خواند و افزود: خط سوم قطارشهری مشهد یکی از مهمترین طرحهای درحال اجراست، ایستگاه بسیج در خط سوم مترو باید تا دهه فجر به بهرهبرداری برسد و مجموعه مدیریت شهری با اهتمام و پیگیری ویژه، این تعهد را باید عملیاتی کند.
وی اضافه کرد: در این دوره شورای شهر و مدیریت شهری، هزاران میلیارد تومان در زیر زمین هزینه شده و نگاه ما به توسعه مشهد بلندمدت و آیندهنگرانه است.