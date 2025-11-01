به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حمیدرضا ثقفی مدیرعامل گروه پتروپارس افزود: بلافاصله پس از پایان عملیات مذکور و اطمینان از استقرار کامل، عملیات حفاری توسعه‌ای میدان بلال آغاز خواهد شد. این طرح با هدف تولید روزانه ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در راستای جبران ناترازی گاز کشور اجرا می‌شود.

وی افزود: پس از نصب موفق جکت بلال و متعلقات آن با وزنی بیش از ۳۱۰۰ تن در خرداد ۱۴۰۴، امروز با استقرار دکل در کنار جکت نصب شده، نقطه کلیدی و تعیین کننده‌ای در ورود طرح به مرحله اجرائی حفاری است و، طرح بلال رسماً در مرحله آماده سازی برای آغاز حفاری چاه‌های توسعه‌ای قرار گرفته است. وزن کل سکو شامل پل ارتباطی، سکوی مشعل و جکت سه پایه و سایر متعلقات مربوطه، بیش از ۳۵۰۰ تن برآورد می‌شود.

مدیرعامل گروه پتروپارس با اشاره به پیشرفت برنامه ریزی شده ساخت عرشه ادامه داد: در ادامه روند رو به رشد طرح، بخش ساخت عرشه شاهد جهش مناسب و برنامه ریزی شده‌ای بوده است، به گونه‌ای که میزان پیشرفت فیزیکی این بخش از حدود ۴ درصد در شهریور ۱۴۰۳ به بیش از ۳۱ درصد تا مهر ۱۴۰۴ افزایش یافته است. این رشد بیش از ۲۶ درصدی در یک بازه زمانی محدود، نشان دهنده رویکرد عملیاتی صحیح، انسجام مدیریتی و تلاش هدفمند تمامی واحد‌ها و متخصصان متعهد پتروپارس است.

مدیرعامل گروه پتروپارس در ادامه تأکید کرد: نکته مهم در طرح بلال، همخوانی و همزمانی عملیات حفاری با تکمیل ساخت عرشه است، به طوریکه پس از پایان حفاری و آماده سازی چاه ها، عرشه آماده نصب بر روی سکو خواهد بود. این هم¬راستایی زمانی، نماد بلوغ فنی و مدیریتی پتروپارس در اجرای طرح های پیچیده فراساحلی است.

همچنین در ادامه شهریاری، مجری طرح بلال نیز در این خصوص گفت: استقرار دکل DCI-۱ در موقعیت میدان و آغاز مراحل آماده سازی حفاری، نتیجه برنامه ریزی دقیق، نظارت مستمر و همکاری موثر تیم‌های دریا و خشکی است. اکنون این طرح با آمادگی کامل در آستانه شروع عملیات حفاری توسعه‌ای قرار دارد.

وی افزود: همزمانی تکمیل حفاری و آماده شدن عرشه برای نصب بر روی سکو، نشان دهنده مدیریت صحیح منابع، نظم اجرائی و بهره گیری کامل از ظرفیت‌های فنی و مدیریتی پتروپارس است. این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت تا طرح بلال به عنوان یک نمونه موفق از اجرای طرح های فراساحلی کشور به ثمر برسد.

گفتنی است پتروپارس با استقرار دکل، تکمیل سکو، پیشرفت هماهنگ عرشه و آغاز مراحل نهایی حفاری، در مسیر تحقق تولید گاز از میدان بلال حرکت می‌کند و این دستاورد، نمادی از اقتدار مهندسی ایرانی و توان مدیریت طرح های ملی است.