پخش زنده
امروز: -
مقامات مصری به دولت آمریکا هشدار دادند که واکنش نشان ندادن آمریکا به ادامه نقض آتشبس توسط رژیم صهیونیستی، موجب آن شده است که نتانیاهو زیر پا گذاشتن توافق آتشبس را بیهزینه ببیند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روزنامه اسرائیلی «معاریو»، نگرانیها در مصر در مورد سرنوشت توافق آتشبس جنگ غزه با توجه به نقضهای مداوم رژیم صهیونیستی رو به افزایش است.
روزنامه «العربیه» وابسته به عربستان سعودی در این زمینه گزارش داد که مقامات ارشد مصری دیروز (جمعه) به همتایان آمریکایی خود هشدار دادهاند که ادامه عدم موضعگیری روشن آمریکا در مورد نقضهای مکرر توافق آتشبس توسط رژیم صهیونیستی، حاکی از فروپاشی توافق موجود است.
قاهره به واشنگتن روشن کرده است که «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر رژیم صهیونیستی این بار به روش و با اهدافی متفاوت، در راستای منافع سیاسی داخلی قصد دارد جنگ را از سر بگیرد.
به گفته یک منبع مصری که با روزنامه لبنانی «الاخبار» گفتوگو کرده است، قاهره و دوحه در بحبوحه نگرانیهای خود نسبت از سرگیری حملات رژیم صهیونیستی به غزه و تشدید تنشها، اقدامات دیپلماتیک مشترکی را آغاز کردهاند و تأکید دارند ادامه اوضاع فعلی که در آن توافق به طور مکرر نقض میشود، نپذیرفتنی است.
یک منبع مصری در گفتوگو با روزنامه لبنانی «الاخبار» اظهار کرد که بهانههای رژیم صهیونیستی در مورد تواناییهای نظامی حماس دیگر برای میانجیگران قانعکننده نیست. به گفته وی، از آنجا که مراحل بعدی توافق شامل خلع سلاح این جنبش است، هیچ توجیهی برای ادامه جنگ وجود ندارد.
در عین حال، قاهره به هماهنگی و مشورت با گروههای مختلف فلسطینی ادامه میدهد تا به توافقی در مورد ایجاد کمیتهای برای مدیریت نوار غزه و تعیین ماهیت روابط آن با تشکیلات خودگردان فلسطین و سازوکارهایی برای هماهنگی دست یابد. منابع مصری تأیید کردند که پیشرفت در این مرحله، زمینهساز ورود به مرحله دوم خواهد بود، مرحلهای که نتانیاهو به هر طریق ممکن سعی در جلوگیری از آن دارد.
علاوه بر این، مصر به اطلاعاتی دست یافته است که رژیم صهیونیستی در صدد جلوگیری از ورود خبرنگاران در طول مرحله اول بازگشایی گذرگاه رفح است.
در مقابل، مقامات ارشد مصری تأکید کردند که این گذرگاه فقط طبق استانداردهای معمول و در هر دو جهت ورود و خروج، با اولویت شهروندان مصری در غزه اداره خواهد شد.
آنها همچنین خاطرنشان کردند که روند انتقال مجروحان برای درمان پزشکی منوط به ملاحظات بهداشتی و امنیتی خواهد بود که از قبل بین طرفهای مربوطه، توافق خواهد شد.
این در حالی است که قاهره در حال بررسی ادامه تعامل دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی است و حتی پذیرش سفیر جدید اسرائیل را منوط به ادامه آتشبس بدون نقض می داند
ه آن میداند.