به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس انجمن‌های ورزشی مازندران گفت: رقابت‌های اسکی روی آب با حضور برترین‌های این رشته از سراسر کشور در دریاچه آویدر نوشهر برگزار شد.

یاسر سلیم بهرامی افزود: بیش از ۴۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور در این مسابقات شرکت کردند که همه مدعی بودند و داوری را با چالش مواجه کرده بودند.

عباس ناطق‌نوری، رئیس فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشور نیز با اشاره به رشد این رشته گفت: در حال حاضر ۵ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در رشته اسکی روی آب فعالیت دارند که یک‌سوم آنان در دو سال اخیر به این رشته پیوسته‌اند.

در پایان این رقابت‌ها، آرمین حسین‌زاده قهرمان شد، ایلیا مصطفی‌قلمی و شاهین حقیقی نیز به ترتیب در جایگاه دوم و سوم ایستادند.

به نفرات اول تا سوم مجموعاً ۱۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا شد.

گزارش از ایوب رضوانی