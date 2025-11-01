

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم اسکواش یزد در مسابقات ملی «ایران جونیور» موفق شد با نمایش‌هایی درخشان، ۱۰ عنوان برتر را از آن خود کند و جایگاه نخست را در میان استان‌های شرکت‌کننده به دست آورد.

در بخش دختران، آنیتا غفاریان در رده سنی کمتر از ۱۱ سال و ترنم کارگر در رده کمتر از ۱۳ سال موفق به کسب مدال طلا شدند. باران روحانی نیز در رده سنی کمتر از ۱۷ سال، مدال نقره را به گردن آویخت. در بخش پلیت دختران هم، دلارام دهقانی در رده زیر ۱۱ سال مقام نخست را کسب کرد.

در بخش پسران هم رادان روحانی در رده کمتر از ۱۱ سال مدال برنز گرفت و در رده کمتر از ۱۵ سال، امیررضا الوانساز و سبحان زحمتکش به ترتیب موفق به کسب مدال نقره و برنز شدند.

در رده کمتر از ۱۷ سال پسران، علی عزیزی مدال طلا را از آن خود کرد و یوسف قریشی مدال برنز گرفت. در رده کمتر از ۱۹ سال، سید مبین سیدان با کسب مدال برنز سهم خود را در موفقیت کلی تیم یزد ایفا کرد.

چهاردهمین دوره مسابقات بین‌المللی اسکواش نوجوانان و جوانان (ایران جونیور) ۱۴۰۴ با حضور بیش از ۳۰۰ ورزشکار از سراسر کشور در مجموعه ورزشی انقلاب تهران برگزار شد.