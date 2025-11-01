راه شهید فهمیده ادامه دارد
دانش آموزان در یوم الله ۱۳ آبان نشان میدهند که راه شهید فهمیدهها ادامه دارد.
فرهاد منظوری در یادواره شهید دانش آموزی گفت: دراین هفته یاد شهید فهمیده و ۳۶ هزار دانش آموز شهید را گرامی میداریم.
وی خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی و روز نوجوان است که در این روز همه دانش آموزان البرز از جمله دانش آموزان مدرسهای که شهید محمد حسین فهمیده در آن تحصیل کرده، در راهپیمایی حضور پیدا میکنند و در صحنه هستند.
منظوری با اشاره به اینکه امروز هریک از ما مسئولیت روشنگری را در جامعه بر عهده داریم، اضافه کرد: دانش آموزان باید به عبارت روشنگری و تبعیت از ولایت و حمایت از ولایت فقیه توجه خاص کنند.
وی یادآورشد: حضور پر شورهمه اقشار در یوم الله ۱۳ آبان که دشمن به دنبال کم رنگ کردن حضور مردم ایران در این راهپیمایی است نیاز به روشنگری دارد و هر کدام از دانش آموزان در خانه و محله خود لازم است در مسیر روشنگری حماسه حضور فعالیت کنند.
وی اقتدار و امنیت امروز کشور را مرهون ایثار شهدا دانست و اضافه کرد: شهدا از با ارزشترین هستی خود که جانشان بود برای وطن، انقلاب و دین گذشتند و حالا نوبت ماست که برای دفاع از ارزشها و دست آوردهای انقلاب و کییان ایران اسلامی غفلت نکنیم.
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان البرز تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب به نوجوانان توصیه تحصیل، تهذیب و ورزش را دارند پس لازم است برای تحقق توصیههای ارزشمند ولایت فقیه نهایت تلاش خود را به کار ببریم.