به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز ، معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش البرزگفت: دانش آموزان در یوم الله ۱۳ آبان با حضوری پرشور نشان می‌دهند که راه شهید فهمیده‌ها ادامه دارد.

فرهاد منظوری در یادواره شهید دانش آموزی گفت: دراین هفته یاد شهید فهمیده و ۳۶ هزار دانش آموز شهید را گرامی می‌داریم.

وی خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان روز استکبار ستیزی و روز نوجوان است که در این روز همه دانش آموزان البرز از جمله دانش آموزان مدرسه‌ای که شهید محمد حسین فهمیده در آن تحصیل کرده، در راهپیمایی حضور پیدا می‌کنند و در صحنه هستند.

منظوری با اشاره به اینکه امروز هریک از ما مسئولیت روشنگری را در جامعه بر عهده داریم، اضافه کرد: دانش آموزان باید به عبارت روشنگری و تبعیت از ولایت و حمایت از ولایت فقیه توجه خاص کنند.

وی یادآورشد: حضور پر شورهمه اقشار در یوم الله ۱۳ آبان که دشمن به دنبال کم رنگ کردن حضور مردم ایران در این راهپیمایی است نیاز به روشنگری دارد و هر کدام از دانش آموزان در خانه و محله خود لازم است در مسیر روشنگری حماسه حضور فعالیت کنند.

وی اقتدار و امنیت امروز کشور را مرهون ایثار شهدا دانست و اضافه کرد: شهدا از با ارزش‌ترین هستی خود که جانشان بود برای وطن، انقلاب و دین گذشتند و حالا نوبت ماست که برای دفاع از ارزش‌ها و دست آورد‌های انقلاب و کییان ایران اسلامی غفلت نکنیم.