رئیس پلیس راه گیلان از اجرای طرح ویژه برخورد با تخلفهای حادثه ساز رانندگان ناوگان عمومی باربری و مسافربری در جادههای استان از امروز تا دوشنبه ۱۲ آبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاورصفاری گفت: با توجه به افزایش تخلفهای رانندگان ناوگان عمومی و تاثیر مستقیم آن بر امنیت روانی و ترافیکی شهروندان در جادهها، طرح برخورد با رانندگان متخلف از امروز شنبه تا دوشنبه ۱۲ آبان، در محورهای مواصلاتی گیلان اجرا میشود.
وی با اشاره به لزوم نظارت مستمر و هوشمند بر عملکرد رانندگان، افزود: ماموران پلیس راه با استفاده از سامانههای ثبت تخلفات، دوربینهای کنترل سرعت و گشتهای محسوس و نامحسوس، به صورت شبانه روزی رفتار ترافیکی این رانندگان را پایش خواهند کرد.
رئیس پلیس راه گیلان گفت: در چارچوب این طرح، ماموران پلیس راهور هرگونه تخلف حادثه ساز و توقف غیرضروری رانندگان ناوگان عمومی در حاشیه مسیرها را رصد و با متخلفان بر اساس قانون برخورد خواهند کرد.
سرهنگ صفاری هدف از اجرای این طرح را کاهش تصادفات جادهای و ارتقای ایمنی سفرهای برون شهری عنوان کرد و از رانندگان ناوگان عمومی خواست با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، پلیس راه را در تامین امنیت جادهها و حفظ جان مسافران همراهی کنند.