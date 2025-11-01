زهرا احمدی به عنوان سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران طى حکمى "زهرا احمدی" را به عنوان سرپرست دفتر نظارت و صیانت از حریم‌های شهری استانداری تهران منصوب کرد.

در متن حکم استاندار تهران آمده است؛ امید است با اتکال به خداوند متعال با درنظر گرفتن منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، اهداف سند چشم انداز و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و برنامه هفتم پیشرفت با تاکید بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم"وفاق ملی" در جهت استفاده بهینه از تمامی ظرفیت‌های موجود در راستای انجام وظیفه محوله مجدانه اهتمام بورزید.