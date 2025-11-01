مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست تأکید کرد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین در کنار اصلاح رفتار انسان و تغییر نگرش فرهنگی، می‌تواند موجب حفظ محیط‌زیست شود.



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمدحسین بازگیر در همایش گرامیداشت روز ملی محیط‌بان در همدان، با اشاره به نقش روحانیون و معتمدین محلی در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست گفت:آموزش همگانی، مشارکت واقعی مردم و نهادینه‌سازی فرهنگ زیست‌محیطی، زمینه‌ساز تغییر روند تخریب به ترمیم در محیط‌زیست استان‌هاست.

وی افزود: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفظ محیط‌زیست حق نسل حاضر و نسل‌های آینده است و هرگونه فعالیت اقتصادی یا اجتماعی که منجر به تخریب آن شود، ممنوع است.

بازگیر با بیان اینکه محیط‌زیست یک مسئله فرهنگی است، گفت: در فرهنگ ایرانی-اسلامی، مفاهیمی مانند قناعت، نظافت و پرهیز از اسراف، همگی ریشه در رفتار‌های دوستدار محیط‌زیست دارند.

مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تجربه جهانی گفت: تغییرات اقلیمی، آلودگی هوا، کمبود آب، تخریب جنگل‌ها و انقراض گونه‌ها، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و پایداری اجتماعی است.

وی در پایان، بر ضرورت تقویت **مسئولیت‌پذیری اجتماعی** به‌عنوان یک اصل بنیادین در توسعه پایدار تأکید کرد.



