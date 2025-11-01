با حضور علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش و علیرضا دبیر؛ رئیس فدراسیون کشتی، امروز تفاهم‌نامه‌ای در زمینه توسعه کشتی دانش‌آموزی و ارتقای منابع انسانی این رشته به امضا رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، جعفری؛ معاون تربیت‌بدنی و سلامت، در آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری این معاونت با فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت ورزش کشتی، اظهار کرد: در حوزه منابع انسانی برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با همکاری فدراسیون کشتی، دوره‌های آموزشی مشترکی برای مربیان و داوران برگزار کنیم. هدف ما این است که مربیان توانمند و داوران به‌روز تربیت شوند تا در اعزام تیم‌های دانش‌آموزی، از ظرفیت آنان بهره‌مند شویم.

وی افزود: برگزاری مسابقات در رده‌های مختلف سنی نیز به‌صورت مشترک میان فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و فدراسیون کشتی انجام خواهد شد. این اقدام می‌تواند به شناسایی استعداد‌های برتر دانش‌آموزی و پرورش قهرمانان آینده کشور کمک کند.

جعفری از اعزام دانش‌آموزان به مسابقات بین‌المللی خبر داد و گفت: در برنامه داریم تیم‌های دانش‌آموزی کشتی را به رقابت‌های بین‌المللی اعزام کنیم تا ضمن کسب تجربه، زمینه رشد ورزشکاران جوان در سطح جهانی فراهم شود.

وی در ادامه تأکید کرد: برای رشد و تعالی کشتی در سطح مدارس کشور، نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و سرمایه‌گذاری پایدار هستیم تا کشتی دانش‌آموزی به جایگاه واقعی خود برسد.