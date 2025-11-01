امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

جمع آوری سرمایه از دل آتش

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۸/۱۰- ۱۶:۰۱
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
عهد شکن از روز اول، روایتی از یک تجربه
عهد شکن از روز اول، روایتی از یک تجربه
۱۴۰۴-۰۸-۰۸
سودجویی برخی از رستوران‌ها به بهانه عرضه غذای ارزان
سودجویی برخی از رستوران‌ها به بهانه عرضه غذای ارزان
۱۴۰۴-۰۸-۰۸
سربلند مثل غزه
سربلند مثل غزه
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
لزوم ساخت نیروگاه هسته‌ای
لزوم ساخت نیروگاه هسته‌ای
۱۴۰۴-۰۸-۱۰
خبرهای مرتبط

۱۲ قرارداد جمع آوری و فروش گاز‌های مشعل امضا شد

امضای قرارداد‌های بزرگترین طرح جمع‌آوری گاز‌های مشعل

رشد ۴۰۰ درصدی عملکرد نفت در جمع‌آوری گاز‌های مشعل

تفاهم نامه بزرگترین طرح جمع آوری گاز‌های مشعل کشور در خوزستان

امضای تفاهم نامه بزرگترین طرح جمع آوری گاز‌های مشعل کشور در خوزستان

کاهش آلودگی و افزایش صرفه اقتصادی با جمع‌آوری گاز‌های مشعل

برچسب ها: چاه نفت ، گازهای مشعل
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 