به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی در آستانه روز دانش‌آموز، جمعی از نوجوانان هنرمند باشگاه امید حوزه هنری تبریز با اجرای یک نقاشی دیواری در محله زندگی شهیدان دانش‌آموز «طا‌ها بهروزی» و «علیسان جباری»، یاد و نام این دو شهید مظلوم را زنده نگه داشتند.

این اقدام خلاقانه و نمادین، برای نخستین بار در کشور به دست نوجوانان اجرا شد و جلوه‌ای از تعهد، خلاقیت و روحیه مقاومت نسل جدید ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

طا‌ها بهروزی و علیسان جباری از دانش‌آموزان تبریزی بودند که در جریان تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران و در جنگ ۱۲ روزه، به شهادت رسیدند. شهادت این دو نوجوان معصوم بازتاب گسترده‌ای در سراسر کشور داشت و موجی از همدلی و اندوه را در میان مردم برانگیخت.