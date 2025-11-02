مدیر حج و زیارت گیلان از آغاز ثبت نام متقاضیان گیلانی عمره مفرده دارای اسناد ودیعه گذاری تا شماره ۶۰۰ از دوشنبه ۱۲ آبان از طریق پنجره واحد خدمات حج و زیارت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ وحید اسکندری گفت: همه دارندگان دارای اسناد ودیعه گذاری تا شماره ۶۰۰ از ساعت ۱۰ صبح فردا دوشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۴، به پنجره واحد خدمات حج و زیارت به نشانی my.haj.ir مراجعه و ثبت نام کنند.

وی افزود: این ۲ کاروان در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۷ آذرماه امسال به ترتیب از رشت و رودسر ابتدا به تهران رفته، سپس از فرودگاه امام خمینی تهران عازم سرزمین وحی خواهند شد.