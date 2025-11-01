پخش زنده
معاون حل اختلاف استان یزد از آغاز پویش سراسری «صبر زینبی» در کشور، همزمان با سالروز ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، علیرضا حسین بیکی گفت: پویش صبر زینبی از روز ولادت حضرت زینب کبری (س) در سراسر کشور آغاز شده و بهمدت یک ماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: اجرای این پویش به تمامی حوزههای قضایی و دستگاههای ذیربط ابلاغ و اطلاعرسانی شده و هدف اصلی آن، ترویج فرهنگ صبر، گذشت و کرامت انسانی در جامعه است.
معاون حل اختلاف استان با اشاره به فلسفه این پویش افزود: حضرت زینب کبری (س) الگوی صبر، استقامت و عزتنفس است و در این پویش تلاش میشود تا با الهام از سیره آن بانوی بزرگوار، روحیه مدارا، گفتوگو و حل مسالمتآمیز اختلافات در جامعه تقویت شده و زمینهساز گسترش فرهنگ صلح و سازش در میان مردم شود.