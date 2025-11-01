در راستای ارتقای سطح رفاه، تأمین اجتماعی و حمایت از قهرمانان و مدال‌آوران ورزش کارگری کشور، امروز تفاهم‌نامه همکاری میان فدراسیون ورزش کارگری و صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور به امضا رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این تفاهم‌نامه توسط جواد رمضی رئیس فدراسیون ورزش کارگری و عباس واحدی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور منعقد شد.

عباس واحدی ابتدای صحبت‌های خود ضمن تبریک به جواد رمضی در پی کسب کرسی بین‌المللی، عنوان کرد: کار در حوزه ورزش کارگری را خدمت می‌دانیم و افتخار ما این است که در کنار عزیزانی باشیم که با تلاش و غیرت در میادین ورزشی افتخارآفرینی می‌کنند. با کمک‌های بلاعوض و برنامه‌ریزی‌های حمایتی تلاش داریم مشکلات و گرفتاری‌های ورزشکاران کارگر را کاهش دهیم تا آنان بتوانند از امکانات و تسهیلات بیشتری بهره‌مند شوند.

وی با ابراز امیدواری که با امضای تفاهم‌نامه‌های جدید، مسیر خدمت‌رسانی به جامعه ورزش کارگری بیش از پیش هموار شود، خاطرنشان کرد: ما تنها در روز‌های موفقیت و سلامتی در کنار ورزشکاران نیستیم، بلکه وقتی درگیر مشکلات یا بیماری می‌شوند نیز از آنان غافل نمی‌مانیم تا ضمن دلگرمی دادن، پیگیر رفع مشکلات و نیاز‌های آنان باشیم.

جواد رمضی، رئیس فدراسیون ورزش کارگری نیز در ادامه اظهار داشت: این تفاهم‌نامه اقدامی مؤثر در جهت صیانت از قهرمانان و مدال‌آوران ورزش کارگری است. توجه به مسائل رفاهی و بیمه‌ای، علاوه بر ایجاد انگیزه در ورزشکاران، موجب هویت‌بخشی و ارتقای جایگاه ورزش کارگری در سطح ملی خواهد شد. از صندوق حمایت بابت نگاه ارزشمندش به خانواده بزرگ کارگران ورزشکار تشکر می‌کنم.