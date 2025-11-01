استاندار مازندران در سفر به شهرستان میاندورود، با اشاره به محرومیت این منطقه بر لزوم اجرای عدالت اجتماعی و توسعه پایدار تأکید کرد.

سفر استاندار مازندران به میاندورود با تأکید بر عدالت اجتماعی و اشتغال پایدار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ استاندار مازندران در سفر به شهرستان میاندورود، با بیان اینکه این شهرستان جزو مناطق غیربرخوردار استان است، بر لزوم تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار از طریق اجرای پروژه‌های زیرساختی تأکید کرد.

دکتر مهدی یونسی رستمی در جلسه شورای اداری این شهرستان گفت: اگر می‌خواهیم شرق مازندران گردشگرپذیر باشد، باید به سمت تقویت فرودگاه حرکت کنیم. ما به دنبال صادرات، واردات خوب و اشتغال پایدار هستیم.

وی با اشاره به اختیارات اعطاشده از سوی رئیس‌جمهور گفت: برای برقراری ارتباط با اوراسیا، اختیار صددرصدی به ما داده شده است. منطقه آزاد در توسعه استان نقش مهمی دارد.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به دنبال کارهای نمایشی و روبنایی نیستیم. وعده‌هایی که به مردم می‌دهیم، به نتیجه می‌رسد. دوران گفتاردرمانی گذشته است.

یونسی رستمی استاندار مازندران همچنین در سفر به شهرستان میاندورود، از طرح هادی روستای هلومسر در بخش گهرباران بازدید کرد. پیگیری تعریض جاده ورودی روستای سیاهچنار، ماکران و هلومسر نیز از دیگر مواردی بود که در این سفر مورد توجه قرار گرفت.

استاندار مازندران در بازدید از شهرک صنعتی میاندورود، احداث پست ۲۰/۶۳ را منوط به انعقاد تفاهم‌نامه سه‌جانبه دانست. همچنین تعریض ورودی شهرک صنعتی شهدای میاندورود هم مورد توجه بود.

یونسی در پایان با تقدیر از افزایش سهم مدیریتی بانوان در شهرستان، خاطرنشان کرد: ارائه خدمات به مردم حق آنان است و اشتغال پایدار در صدر این مسائل قرار دارد.