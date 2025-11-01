مسئول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمد گفت: نمایش «اسب‌ها و جن‌های طلوع» به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی داود پارسا، در گچساران به روی صحنه رفت.

اکبر آئین افزود: نمایش «اسب‌ها و جن‌های طلوع» به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی داود پارسا، در گچساران روی صحنه رفت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد اکبر آئین افزود: نمایش «اسب‌ها و جن‌های طلوع» به نویسندگی رضا گشتاسب و کارگردانی داود پارسا، در گچساران روی صحنه رفت.

وی افزود: این نمایشنامه به بررسی فرقه «طلوعیان» می‌پردازد که توسط مستر جیکاک، جاسوس انگلیسی در اواخر سال ۱۳۲۰ در مناطق بختیاری، بویراحمد و خوزستان تشکیل شد.

مسئول واحد نمایش حوزه هنری کهگیلویه و بویراحمدادامه داد: جیکاک با بهره‌گیری از خرافه‌گرایی و جهل مردم، اعمالی انجام می‌داد که باعث شد در میان محلی‌ها به عنوان یکی از صاحبان کرامات ستایش شود.

وی این اثر نمایشی به نویسندگی، کارگردانی و طراحی صحنه رضا گشتاسب داود پارسا تهیه و تولید شده است، اضافه کرد: داود پارسا، محمد دشتی، سلمان موسوی، شکوفه عاشوری، راضیه فصیح، محسن فدایی، پوریا اکبری، ابوالفضل فتحی، محمدحسین قره‌قانی، کسری دشتی، فرشاد آریایی، ارغوان حمیده‌دل، آرین شفیعی، صابر دری، ابوالفضل کریمی، زهرا مرادیان، فاطمه‌زهرا سپهر، یاسمن روهنده، سام حیدری، هلنا شمس، هستی کریمیان و اهورا پارس در این اثر نمایشی هنرنمایی کردند.

آئین اضافه کرد: طراحی لباس و گریم راضیه فصیح، طراحی نور، موسیقی و افکت طاها پارسا و طاها پارسا اپراتور نور و صدا این اثر نمایشی را بر عهده دارند.